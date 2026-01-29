Zayn Malik lanza 'crítica' a Harry Styles por los elevados precios de los boletos para su gira

¿Qué dijo Zayn Malik sobre los precios de los boletos para ver a Harry Styles?

Durate su show en el Dolby Live at Park MGM en Las Vegas, Zayn Malik se detuvo para agradecer al público su asistencia y apoyo. "Ojalá los precios de los boletos no hayan sido demasiado caros, sólo digo", comentó en medio de las críticas que han surgido contra la industria musical, especialmente contra Harry Styles por los elevados costos de sus conciertos.

El comentario fue pronunciado con una sonrisa y, aunque no mencionó directamente a Harry Styles, las redes sociales lo interpretaron como una referencia a la polémica reciente por los costos de los boletos para la gira de su ex-compañero de One Direction.

LEEDS, ENGLAND - NOVEMBER 23: (EXCLUSIVE COVERAGE) Zayn performs at O2 Academy Leeds on November 23, 2024 in Leeds, England. (Photo by Andrew Benge/Getty Images for ABA) (Andrew Benge/Getty Images for ABA)

La polémica por los precios de los boletos de Harry Styles

Los últimos días, las fans de Harry Styles han expresado su frustración por los precios de los boletos para su gira 'Together, Together', una residencia en siete ciudades alrededor del mundo para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" .

El esperado regreso de Styles a los escenarios provocó una gran emoción, pero también debate en redes sociales por el "abuso" que las promotoras de conciertos han tenido estos últimos años en términos de costos de venta de boletos, un caso similar al de BTS en México .

Mientras la demanda supera las expectativas y ciudades como la Ciudad de México agotan todas las fechas disponibles, miles de fans alrededor del mundo señalan que las cifras dificultan la accesibilidad a conciertos en vivo, incluso para los fans más apasionados.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 05: Harry Styles poses with the Best Pop Vocal Album Award for “Harry’s House” and Album of the Year Award for “Harry’s House” in the press room during the 65th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 05, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images for The Recording Academy) (Alberto E. Rodriguez/Getty Images for The Recording A)

En México, los precios de los boletos van desde los $1,091 pesos mexicanos para las secciones más alejadas al escenario; el VIP tiene precios de alrededor de $15,546 pesos y ofrece beneficios como entrada temprana al recinto. El gran éxito de la venta llevó al equipo de Harry a anunciar fechas adicionales, en total habrá cinco conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Fuera de México, las fans han criticado los costos, sobretodo en su casa, Reino Unido. Los precios van desde las £44 libras (1046 pesos mexicanos) hasta los VIP que superan las £700 libras (alrededor de 17,000 pesos mexicanos), costos que las fans europeas consideran anormales y excesivos. En Estados Unidos también hay mucho descontento, con precios máximos de $1,182 dólares sin contar los cargos por servicio.

LOS ANGELES, CALIFORNIA: In this image released on March 14, Harry Styles performs onstage during the 63rd Annual GRAMMY Awards at Los Angeles Convention Center in Los Angeles, California and broadcast on March 14, 2021. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy) (Kevin Winter/Getty Images for The Recording A)

Las reacciones ante los precios de los conciertos han convertido a 'Together, Together' en una de las giras más comentadas en lo que va del 2026.