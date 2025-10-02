One Direction prepara documental en Netflix donde hablarán de la muerte de Liam Payne

La banda británica One Direction podría estar acercándose a una nueva etapa tras la tragedia vivida en octubre de 2024 con la muerte de Liam Payne.
De acuerdo con Page Six, dos de sus exintegrantes, Zayn Malik y Louis Tomlinson, estarían colaborando en un documental para Netflix que explorará el legado del grupo, su historia y el duelo por la pérdida de su compañero.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el documental implicará un viaje por carretera a lo largo de Estados Unidos, durante el cual Malik y Tomlinson hablarán sobre sus años como miembros de One Direction, las dinámicas internas, sus vivencias personales y el impacto de la muerte de Payne.
La filmación supuestamente ya habría comenzado y el proyecto forma parte de un contrato multimillonario con Netflix, aunque aún no hay fecha de lenzamiento, se estima que el estreno sería en algún momento del próximo año.
El hecho de que solo Malik y Tomlinson lideren este proyecto genera especulación sobre qué tan integrados estarán los otros miembros del grupo: Harry Styles y Niall Horan en el documental. Hasta ahora no ha habido confirmaciones oficiales de su participación.
Además, el proyecto toma relevancia mediática por el riesgo emocional que implica abordar la ausencia de Payne desde la óptica personal de los dos participantes. Las expectativas son altas, pues los seguidores de One Direction podrían interpretar este documental no solo como un repaso nostálgico, sino como una forma de homenaje y reconciliación.
One Direction planeaba reunirse antes de la muerte de Liam Payne
One Direction se formó en 2010 a partir del programa The X Factor en Reino Unido y alcanzó fama mundial con Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik y Louis Tomlinson. El grupo entró en una pausa indefinida en 2016, y Malik dejó oficialmente la alineación en 2015.
Liam Payne falleció en octubre de 2024, a los 31 años, tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires. Tras los estudios forenses, se hallaron múltiples sustancias en su organismo, incluyendo cocaína, crack y benzodiacepinas
Tras su muerte, los integrantes sobrevivientes: Louis Tomlinson, Zayn Malik, Harry Styles y Niall Horan se reunieron públicamente en el funeral de Payne, en lo que fue la primera vez que se les vio juntos desde la separación del grupo. También se informó que antes de la muerte de Liam, los cinco miembros ya habían considerado la idea de una gira o show de reunión.
Netflix, por su parte, aún no ha hecho un anuncio oficial, y será clave ver cómo manejan la producción, la narrativa sobre el fallecimiento de Payne y la participación del resto del grupo.