One Direction prepara documental en Netflix donde hablarán de la muerte de Liam Payne

De acuerdo con las fuentes consultadas, el documental implicará un viaje por carretera a lo largo de Estados Unidos, durante el cual Malik y Tomlinson hablarán sobre sus años como miembros de One Direction, las dinámicas internas, sus vivencias personales y el impacto de la muerte de Payne.

La filmación supuestamente ya habría comenzado y el proyecto forma parte de un contrato multimillonario con Netflix, aunque aún no hay fecha de lenzamiento, se estima que el estreno sería en algún momento del próximo año.

Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn Malik (Getty Images)

El hecho de que solo Malik y Tomlinson lideren este proyecto genera especulación sobre qué tan integrados estarán los otros miembros del grupo: Harry Styles y Niall Horan en el documental. Hasta ahora no ha habido confirmaciones oficiales de su participación.

Además, el proyecto toma relevancia mediática por el riesgo emocional que implica abordar la ausencia de Payne desde la óptica personal de los dos participantes. Las expectativas son altas, pues los seguidores de One Direction podrían interpretar este documental no solo como un repaso nostálgico, sino como una forma de homenaje y reconciliación.