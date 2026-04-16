Mark Ruffalo arremete contra la fusión Paramount-Warner Bros: 'Amenaza una de las industrias más vitales del mundo'

Mark Ruffalo se ha caracterizado en los últimos años por ser un actor que no teme alzar la voz sobre distintas problemáticas. Así ha ocurrido con el conflicto israelí-palestino, el ambientalismo y ahora con la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery.
Mark Ruffalo está en contra de la fusión Paramount-Warner Bros.
En una videoconferencia realizada durante una audiencia convocada por el senador Cory Booker, el actor habló sobre las consecuencias que podrían derivarse de la fusión entre Paramount y Warner Bros., asegurando que llega en el “peor momento posible” para la industria cinematográfica.
“La fusión amenaza algo más que nuestro sustento. Amenaza una de las industrias más vitales del mundo”, señala. “Puedo decir personalmente que Los Ángeles pende de un hilo en este momento”.
Sobre los compromisos que hizo Paramount en su comunicado de respuesta a la carta abierta, entre los cuales está la producción de al menos 30 películas de calidad al año con estrenos en cine, Ruffalo se mostró escéptico y arremetió fuertemente contra ellos.
“No confíen en las promesas vacías de multimillonarios movidos por la avaricia y una ideología corrosiva”, declaró. “No confíen en que esta nueva compañía vaya a producir más películas con menos dinero y mucha más deuda”. En cambio, el actor promueve la competencia en la industria.
Ruffalo advierte despidos y lanza críticas contra David Zaslav
El actor de 58 años también mostró preocupaciones sobre los despidos que podrían producirse como consecuencia de la fusión, asegurando que miles de trabajadores podrían verse afectados, especialmente considerando antecedentes de acuerdos similares y el nivel de deuda involucrado.
“El patrón está documentado y se repite de forma predecible en los anuncios de fusiones, las promesas de mejora de la eficiencia, seguidas de despidos masivos y recortes de producción”, comenta.
Asimismo, Ruffalo criticó duramente al CEO de Warner Bros., David Zaslav, a quien considera uno de los principales beneficiarios de la operación, pues obtendría al menos 550 millones de dólares “por prácticamente arruinar a Warner Bros. hasta el punto de que acumularon tantas deudas que tuvieron que venderla”, expresa. “Es obsceno”.
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Preocupaciones sobre los medios de comunicación
Con la fusión de estos dos gigantes del entretenimiento y los medios, la nueva empresa pasaría a controlar una parte significativa del panorama mediático, con cadenas como CBS News y CNN bajo su portafolio.
Esto ha generado preocupación entre figuras de la industria que temen por la independencia editorial de estos medios, aunque el CEO de Paramount Skydance, David Ellison, ha asegurado que dicha independencia será respetada.
Ruffalo citó incluso una declaración del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre la operación: “Cuanto antes tome David Ellison el control [de CNN], mejor”, frase que ha despertado inquietudes sobre una posible alineación de medios con la administración Trump.
“No hace falta ver Citizen Kane ni leer 1984 para entender que el control oligárquico concentrado que representa esta fusión es una amenaza para la libertad de prensa, una ciudadanía informada y la propia democracia”, afirma.