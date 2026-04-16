Mark Ruffalo arremete contra la fusión Paramount-Warner Bros: 'Amenaza una de las industrias más vitales del mundo'

Mark Ruffalo está en contra de la fusión Paramount-Warner Bros.

En una videoconferencia realizada durante una audiencia convocada por el senador Cory Booker, el actor habló sobre las consecuencias que podrían derivarse de la fusión entre Paramount y Warner Bros., asegurando que llega en el “peor momento posible” para la industria cinematográfica.

“La fusión amenaza algo más que nuestro sustento. Amenaza una de las industrias más vitales del mundo”, señala. “Puedo decir personalmente que Los Ángeles pende de un hilo en este momento”.

Mark Ruffalo teme por las consecuencias del acuerdo entre Paramount y Warner Bros. (Getty Images)

Sobre los compromisos que hizo Paramount en su comunicado de respuesta a la carta abierta, entre los cuales está la producción de al menos 30 películas de calidad al año con estrenos en cine, Ruffalo se mostró escéptico y arremetió fuertemente contra ellos.

“No confíen en las promesas vacías de multimillonarios movidos por la avaricia y una ideología corrosiva”, declaró. “No confíen en que esta nueva compañía vaya a producir más películas con menos dinero y mucha más deuda”. En cambio, el actor promueve la competencia en la industria.

Mark Ruffalo (Getty Images)

Ruffalo advierte despidos y lanza críticas contra David Zaslav

El actor de 58 años también mostró preocupaciones sobre los despidos que podrían producirse como consecuencia de la fusión, asegurando que miles de trabajadores podrían verse afectados, especialmente considerando antecedentes de acuerdos similares y el nivel de deuda involucrado.

“El patrón está documentado y se repite de forma predecible en los anuncios de fusiones, las promesas de mejora de la eficiencia, seguidas de despidos masivos y recortes de producción”, comenta.

Mark Ruffalo arremete contra el CEO de Warner Bros. (Getty Images)

Asimismo, Ruffalo criticó duramente al CEO de Warner Bros., David Zaslav, a quien considera uno de los principales beneficiarios de la operación, pues obtendría al menos 550 millones de dólares “por prácticamente arruinar a Warner Bros. hasta el punto de que acumularon tantas deudas que tuvieron que venderla”, expresa. “Es obsceno”.