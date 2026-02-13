Zayn Malik y Gigi Hadid protagonizan pleito por 500 libras; así lo revela el ex One Direction

Zayn Malik y Gigi Hadid se pelean por 500 libras; aquí los detalles

Al platicar con Alex Cooper en el podcast Call Her Daddy, el cantante Zayn Malik ofreció detalles sobre su vida y reflexiones sobre su relación con Gigi Hadid, con quien comparte la custodia de su hija Khai Hadid Malik, de 5 años.

En la entrevista, Zayn relató una anécdota familiar que terminó en discusión. Cuando Khai perdió su primer diente, él decidió dejarle 500 libras (poco más de 680 dólares) de parte del “Hada de los Dientes” bajo la almohada, lo que desató el enojo de la modelo estadounidense.

Gigi Hadid se enojó porque Zayn le dio 500 libras a su hija tras perder su primer diente (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

“Es su primer diente. (Y) su mamá me hizo un drama al respecto, pero a final de cuentas, yo trabajo muy duro y debería poder darle a mi hija lo que se me antoje”, contó el intérprete de “Dusk till dawn”.

Sin embargo, incluso la conductora del podcast se sorprendió por la cantidad y que Zayn calificó de “un poco excesivo”, aunque rectificó y dijo que en el futuro será menos generoso. “La próxima vez recibirá cinco dólares. El hada de los dientes está en quiebra ahora”, bromeó.