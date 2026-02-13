En el episodio más reciente de Call Her Daddy conducido por Alex Cooper, Zayn Malik habló del pleito que protagonizó con su ex pareja, Gigi Hadid, luego de que el ex integrante de One Direction le dio 500 libras a su hija Khai, tras perder su primer diente.
Zayn Malik y Gigi Hadid protagonizan pleito por 500 libras; así lo revela el ex One Direction
Zayn Malik y Gigi Hadid se pelean por 500 libras; aquí los detalles
Al platicar con Alex Cooper en el podcast Call Her Daddy, el cantante Zayn Malik ofreció detalles sobre su vida y reflexiones sobre su relación con Gigi Hadid, con quien comparte la custodia de su hija Khai Hadid Malik, de 5 años.
En la entrevista, Zayn relató una anécdota familiar que terminó en discusión. Cuando Khai perdió su primer diente, él decidió dejarle 500 libras (poco más de 680 dólares) de parte del “Hada de los Dientes” bajo la almohada, lo que desató el enojo de la modelo estadounidense.
“Es su primer diente. (Y) su mamá me hizo un drama al respecto, pero a final de cuentas, yo trabajo muy duro y debería poder darle a mi hija lo que se me antoje”, contó el intérprete de “Dusk till dawn”.
Sin embargo, incluso la conductora del podcast se sorprendió por la cantidad y que Zayn calificó de “un poco excesivo”, aunque rectificó y dijo que en el futuro será menos generoso. “La próxima vez recibirá cinco dólares. El hada de los dientes está en quiebra ahora”, bromeó.
@pagesix
Zayn Malik's daughter Kai got how much for losing her first tooth?! 💰 🎥: Call Her Daddy/YouTube
Zayn revela detalles de su relación con Gigi Hadid: “Siempre la amaré”
Zayn Malik aprovechó su participación en el podcast Call Her Daddy para hablar sobre la etapa que vivió junto a Gigi Hadid y sus propias reflexiones sobre el amor y la relación que mantuvieron entre 2015 y 2021.
El artista británico de 33 años confesó en la entrevista la razón por la que siempre estará unido emocionalmente a la modelo, quien actualmente es pareja del actor Bradley Cooper, situación que, por cierto, parece no tener contento a Zayn.
“Siempre la amaré porque es la razón por la que mi hija está en este mundo… pero no sé si estuve enamorado de ella en ese momento”, afirmó el cantante, con lo que encendió el debate y reacciones encontradas en redes sociales.
¿Qué ha pasado con Zayn y Gigi Hadid?
Desde el nacimiento de de Khai en 2020 y la separación formal de la pareja en 2021, Gigi Hadid y Zayn Malik han intentado mantener una relación funcional en torno a la crianza de su hija; por lo que alternan tiempos y ajustan sus rutinas para proteger la privacidad de la niña aun cuando ellos siempre están bajo los reflectores.
Lo que quedó claro en la conversación con Cooper es que Zayn ve su papel como papá desde una mezcla de orgullo personal y responsabilidad afectiva que, en adelante, tendrá que reflexionar un poco más antes de hacer regalos excesivos y, tal vez, esperar hasta los 18 años —como su tía Bella Hadid— para tener sus primeros Louboutin.