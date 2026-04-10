La Familia Real anuncia grandes festejos por los 100 años de la reina Isabel

Las celebraciones por el centenario del nacimiento de la reina Isabel

El Palacio de Buckingham confirmó que los miembros de la Familia Real, entre ellos el rey Carlos y la reina Camila, asistirán a los eventos conmemorativos por el cumpleaños 100 de la reina Isabel, nacida el 21 de abril de 1926 y fallecida el 8 de septiembre de 2022 a los 96 años.

Se espera que el festejo oficial comience el próximo 20 de abril con la visita del rey Carlos y de la reina Camila a la exposición de ropa que la reina Isabel usó a lo largo de su vida.

El Rey Carlos y la Reina Camila asistirán a la exposición sobre el estilo de moda de la reina Isabel II. (Getty Images)

Al día siguiente, en el aniversario 100 del nacimiento de la reina Isabel, tanto los reyes como otros miembros de la realeza conocerán un modelo a escala del memorial de la difunta reina que se exhibirá en el Museo Británico y podrán hablar con los artistas detrás del diseño.

El mismo día del cumpleaños de Isabel, su hija, la princesa Ana, inaugurará el Queen Elizabeth II Garden dentro de Regent's Park en Londres, que será abierto al público días después, a partir del 27 de abril.

Por su parte, la princesa Ana inaugurará un parque en honor a su mamá. (Getty Images)

El último festejo por el aniversario de nacimiento de la difunta reina será una recepción que se realizará en el Palacio de Buckingham, también el 21 de abril. Dentro de los invitados, además de miembros de la Familia Real, habrán integrantes de las organizaciones que patrocinaba la reina, así como otros ciudadanos del Reino Unido, quienes además recibirán la tradicional carta que envía el rey por cumplir dicha edad.