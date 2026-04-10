La Familia Real anuncia grandes festejos por los 100 años de la reina Isabel

A unos días del festejo número 100 por el nacimiento de la reina Isabel II, la Familia Real ha revelado cómo será esta celebración.
El que sería el cumpleaños de Isabel II se festejará con una exposición sobre el estilo de moda de la reina en el Palacio de Buckingham, la inauguración de un parque en su honor y una recepción con invitados especiales.
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Las celebraciones por el centenario del nacimiento de la reina Isabel
El Palacio de Buckingham confirmó que los miembros de la Familia Real, entre ellos el rey Carlos y la reina Camila, asistirán a los eventos conmemorativos por el cumpleaños 100 de la reina Isabel, nacida el 21 de abril de 1926 y fallecida el 8 de septiembre de 2022 a los 96 años.
Se espera que el festejo oficial comience el próximo 20 de abril con la visita del rey Carlos y de la reina Camila a la exposición de ropa que la reina Isabel usó a lo largo de su vida.
Al día siguiente, en el aniversario 100 del nacimiento de la reina Isabel, tanto los reyes como otros miembros de la realeza conocerán un modelo a escala del memorial de la difunta reina que se exhibirá en el Museo Británico y podrán hablar con los artistas detrás del diseño.
El mismo día del cumpleaños de Isabel, su hija, la princesa Ana, inaugurará el Queen Elizabeth II Garden dentro de Regent's Park en Londres, que será abierto al público días después, a partir del 27 de abril.
El último festejo por el aniversario de nacimiento de la difunta reina será una recepción que se realizará en el Palacio de Buckingham, también el 21 de abril. Dentro de los invitados, además de miembros de la Familia Real, habrán integrantes de las organizaciones que patrocinaba la reina, así como otros ciudadanos del Reino Unido, quienes además recibirán la tradicional carta que envía el rey por cumplir dicha edad.
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La exposición con artículos del clóset de la reina Isabel
Como parte del festejo, este 10 de abril inauguró la exposición Queen Elizabeth II: Her Life In Style, en la King's Gallery del Palacio de Buckingham, donde se exhiben más de 300 artículos de todas las décadas de vida de la reina Isabel que muestran su estilo a lo largo de sus 96 años de vida.
Además de los artículo de ropa que incluye la exhibición, el público también puede encontrar bocetos de diseño, muestras de tela y cartas que la reina hizo a mano donde se muestra el proceso de diseño de sus icónicos looks, esto de acuerdo con el sitio web oficial de la realeza británica.
Algunos de los artículos más destacados son el vestido de novia de la reina Isabel, su atuendo de bautizo e incluso el muy conocido vestido que usó en su coronación el 2 de junio de 1953 en la Abadía de Westminster.
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La reina Isabel cumplirá 4 años de haber fallecido
El 8 de septiembre de 2022, la reina Isabel II falleció a los 96 años en el Castillo de Balmoral en Escocia, teniendo como causa de muerte “vejez” en su certificado de defunción, el cual fue firmado por su hija, la reina Ana.
Desde entonces, la Familia Real conmemora el fallecimiento de la anterior reina, cada 8 de septiembre, con homenajes que recuerdan la vida de la monarca con el reinado más largo (de 70 años) y también la más longeva.
La celebración por el aniversario 100 del nacimiento de la reina Isabel es una muestra de la importancia e impacto que su reinado tuvo en Reino Unido e incluso en el mundo, convirtiéndose en una de las reinas más relevantes de la era moderna.