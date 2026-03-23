Princesa Beatriz y su esposo, bajo rumores de tensión en medio del escándalo de Andrés por Jeffrey Epstein

Según reportes de Daily Mail, la pareja, casada desde 2020 y con dos hijas, estaría viviendo momentos de tensión emocional y distanciamiento, aunque no existen confirmaciones oficiales sobre una crisis matrimonial.

Las especulaciones surgieron tras declaraciones anónimas que señalan que la intención de Mapelli Mozzi en su negocio y viajes de trabajo habría creado una brecha con Beatriz, quien supuestamente enfrenta presiones familiares adicionales por el escándalo que salpica a la familia real.

"Él está realmente preocupado de que sus suegros afecten a su negocio", dijo una fuente cercana al tabloide.

Edoardo Mapelli Mozzi y la princesa Beatriz. (Getty Images)

Hasta ahora, en 2026, la pareja ha estado mayormente distanciada, un periodo que ha generado especulaciones sobre si se trata de una crisis definitiva o, por el contrario, de una estrategia cuidadosamente planeada para resguardar los intereses de Edoardo frente al intenso escrutinio mediático que enfrenta la familia York.

No obstantes, de acuerdo con fuentes cercanas al matrimonio, desmintieron las versiones más duras, calificándolas de infundadas y recordando que la pareja ha sido vista junta en eventos públicos, lo que sugiere que buscan mantener una imagen unida frente a la prensa.

