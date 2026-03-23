La relación entre Princesa Beatriz de York y su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, ha sido objeto de intensos rumores mediáticos en medio de los recientes escándalos familiares que rodean a su papá, el expríncipe Príncipe Andrés por su relación con el fallecido financiero estadounidense, Jeffrey Epstein.
Princesa Beatriz y su esposo, bajo rumores de tensión en medio del escándalo de Andrés por Jeffrey Epstein
Princesa Beatriz y su esposo, bajo rumores de tensión en medio del escándalo de Andrés por Jeffrey Epstein
Según reportes de Daily Mail, la pareja, casada desde 2020 y con dos hijas, estaría viviendo momentos de tensión emocional y distanciamiento, aunque no existen confirmaciones oficiales sobre una crisis matrimonial.
Las especulaciones surgieron tras declaraciones anónimas que señalan que la intención de Mapelli Mozzi en su negocio y viajes de trabajo habría creado una brecha con Beatriz, quien supuestamente enfrenta presiones familiares adicionales por el escándalo que salpica a la familia real.
"Él está realmente preocupado de que sus suegros afecten a su negocio", dijo una fuente cercana al tabloide.
Hasta ahora, en 2026, la pareja ha estado mayormente distanciada, un periodo que ha generado especulaciones sobre si se trata de una crisis definitiva o, por el contrario, de una estrategia cuidadosamente planeada para resguardar los intereses de Edoardo frente al intenso escrutinio mediático que enfrenta la familia York.
No obstantes, de acuerdo con fuentes cercanas al matrimonio, desmintieron las versiones más duras, calificándolas de infundadas y recordando que la pareja ha sido vista junta en eventos públicos, lo que sugiere que buscan mantener una imagen unida frente a la prensa.
Qué roles oficiales mantienen Beatriz y Eugenia dentro de la realeza británica
Tras la reciente decisión de quitarle los títulos reales al ex príncipe Andrés de York debido a su vinculación con Jeffrey Epstein, surgieron dudas sobre cómo esto afectaría a sus hijas, Beatriz de York y Eugenia de York.
Fuentes oficiales confirmaron que ambas mantienen su estatus como princesas y continúan formando parte de la familia real británica, aunque sus roles y apariciones oficiales no están ligados a las responsabilidades que antes podría haber asumido su papá.
A pesar de la controversia, Beatriz y Eugenia continúan con sus compromisos públicos y labores filantrópicas, demostrando que su estatus no se ve comprometido por las acciones de su padre. La medida tomada por el rey Carlos III deja ver una separación clara entre las responsabilidades legales y los derechos hereditarios de los hijos.