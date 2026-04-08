La confesión más dura de Shakira tras su ruptura con Piqué: "Me rompí en mil pedazos"

La confesión más dura de Shakira tras su ruptura con Piqué

En la conversación para la periodista española Henar Álvarez de la cadena RTV, grabada en México mientras se llevaba a cabo el tour Las Mujeres Ya no Lloran, la colombiana dejó claro que su historia reciente no ha sido fácil, pero sí profundamente transformadora. Tras atravesar una etapa complicada a nivel emocional, Shakira confesó que encontró en la música una herramienta para sanar y reconstruirse.

Además, sin mencionar explícitamente el nombre su expareja, Shakira dio una de las declaraciones más duras al respecto sobre esta etapa.

"Me rompí en mil pedazos… Me reconstruía a mí misma pieza por pieza. A partir de ahí emprendí un viaje hacia mí misma… ahí encontré a través de mi música mi propia fuerza. La fuerza de la loba".



Lejos de victimizarse, Shakira también compartió cómo ha aprendido a mirar ese dolor con otra perspectiva: “Me río mucho de lo que me ha pasado, hago muchas bromas todo el día de las dificultades que tengo”.

Además, reveló su principal motivo para superar una de las etapas más difíciles de su vida: sus hijos.

Shakira y sus hijos con Gerard Piqué. (Instagram/shakira)

"Para mí sanar era importante precisamente porque tengo dos hijos… es un ejemplo de amor propio y de lucha", confesó.