¿The Weeknd y Anitta juntos? Sí, aquí los detalles de su inesperado show en la CDMX

El cantante canadiense The Weeknd confirmó dos presentaciones en la Ciudad de México como parte de su gira mundial After Hours Til Dawn Stadium Tour.
Los conciertos se realizarán los días 20 y 21 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros y la estrella brasileña Anitta será la invitada especial en ambas fechas, lo que ha despertado gran expectativa por la fusión de sus géneros musicales.
The Weeknd regresa a México con Anitta
Sus conciertos forman parte de su gira After Hours Til Dawn Tour, la cual ha roto récords de asistencia y recaudación en varios países de América, Europa y Medio Oriente. La última vez que The Weeknd visitó México fue en septiembre de 2023, año en el que ofreció conciertos en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.
Sus conciertos forman parte de su gira After Hours Til Dawn Tour, la cual ha roto récords de asistencia y recaudación en varios países de América, Europa y Medio Oriente. La última vez que The Weeknd visitó México fue en septiembre de 2023, año en el que ofreció conciertos en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.
La gira, que ha visitado ciudades como Los Ángeles, Londres, París, São Paulo y Tokio, está inspirada en los álbumes After Hours (2020) y Dawn FM (2022), dos producciones que consolidaron a The Weeknd como uno de los artistas más influyentes del pop y R&B contemporáneo.
Con una espeçtáculo futurista, impresionantes efectos visuales y un repertorio que incluye éxitos como “Blinding Lights”, “Save Your Tears”, “Starboy”, “Can’t Feel My Face” y “The Hills”, el tour ha sido aclamado por medios especializados y el público en todo el mundo.
Los boletos para los shows en México estarán disponibles a través de Ticketmaster. La venta para fans comenzará el 5 de septiembre a las 10:00 horas. La preventa exclusiva para tarjetahabientes HSBC se llevará a cabo el 8 y 9 de septiembre a las 14:00 horas, y la venta general iniciará el 10 de septiembre en el mismo horario.
Anitta, la artista invitada en show de The Weeknd
La artista invitada, Anitta, es una de las figuras más importantes del pop latino y brasileño. Con éxitos como “Envolver”, “Girl From Rio” y “Vai Malandra”, ha conquistado escenarios internacionales y colaborado con artistas como J Balvin, Cardi B y Maluma. En 2024, lanzó junto a The Weeknd el tema “São Paulo”, marcando el inicio de una colaboración artística que ahora se concreta en el escenario mexicano.
The Weeknd y otros artistas participarán en el festival Global Citizen en Nueva York
The Weeknd también será uno de los artistas que participaran en el festival Global Citizen de Nueva York este mes, en el evento también participarán otros cantantes como Camilo y Shakira.
El concierto se realizará en Central Park el 27 de septiembre en el marco de la semana de alto nivel de Naciones Unidas. El cartel también incluye a Tyla, Ayra Starr y Mariah the Scientist, y contará nuevamente con Hugh Jackman, embajador de Global Citizen, como anfitrión.
La organización anunció hoy que el presentador Bill Nye, el cantante Adam Lambert, la actriz Danai Gurira y la youtuber Liza Koshy serán los coanfitriones del festival.
Las entradas son gratuitas y se pueden obtener participando en distintas actividades, como limpiar una playa de Brooklyn el 19 de septiembre.
Este año el festival tiene entre sus objetivos proporcionar acceso a la energía a un millón de personas en África, también se enfocará en garantizar que 30.000 niños de todo el mundo puedan acceder a una educación de calidad y al fútbol, en colaboración con la FIFA.