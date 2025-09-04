¿The Weeknd y Anitta juntos? Sí, aquí los detalles de su inesperado show en la CDMX

The Weeknd regresa a México con Anitta

The Weeknd confirmó su regreso a México con dos conciertos programados para el lunes 20 y martes 21 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros. El canadiense sumó a su espectáculo a la artista brasileña Anitta como su invitada especial.

The Weeknd (Getty Images)

Sus conciertos forman parte de su gira After Hours Til Dawn Tour, la cual ha roto récords de asistencia y recaudación en varios países de América, Europa y Medio Oriente. La última vez que The Weeknd visitó México fue en septiembre de 2023, año en el que ofreció conciertos en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

La gira, que ha visitado ciudades como Los Ángeles, Londres, París, São Paulo y Tokio, está inspirada en los álbumes After Hours (2020) y Dawn FM (2022), dos producciones que consolidaron a The Weeknd como uno de los artistas más influyentes del pop y R&B contemporáneo.

Con una espeçtáculo futurista, impresionantes efectos visuales y un repertorio que incluye éxitos como “Blinding Lights”, “Save Your Tears”, “Starboy”, “Can’t Feel My Face” y “The Hills”, el tour ha sido aclamado por medios especializados y el público en todo el mundo.

Los boletos para los shows en México estarán disponibles a través de Ticketmaster. La venta para fans comenzará el 5 de septiembre a las 10:00 horas. La preventa exclusiva para tarjetahabientes HSBC se llevará a cabo el 8 y 9 de septiembre a las 14:00 horas, y la venta general iniciará el 10 de septiembre en el mismo horario.

The Weeknd (Instagram)

Anitta, la artista invitada en show de The Weeknd

La artista invitada, Anitta, es una de las figuras más importantes del pop latino y brasileño. Con éxitos como “Envolver”, “Girl From Rio” y “Vai Malandra”, ha conquistado escenarios internacionales y colaborado con artistas como J Balvin, Cardi B y Maluma. En 2024, lanzó junto a The Weeknd el tema “São Paulo”, marcando el inicio de una colaboración artística que ahora se concreta en el escenario mexicano.