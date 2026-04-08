Shakira revela sus reglas digitales en casa: pantallas limitadas y una app prohibida

Shakira impone estrictas reglas de tecnología a sus hijos

En una entrevista con Henar Álvarez del canal RTVE Play, Shakira reveló que decidió poner reglas claras en casa y estar muy pendiente de cómo sus hijos usan la tecnología y prefiere supervisar de cerca el tiempo que pasan frente a pantallas y lo que consumen.

Milan, Shakira y Sasha (Getty Images )

Para ella, crecer en esta era digital no es tan sencillo, sobre todo para los niños, por lo que cree que es clave cuidar su salud mental desde casa. Su idea es que sus hijos, Milan y Sasha, tengan un balance: menos tiempo pegados al celular o la tablet y más conexión con el mundo real.

"Mis hijos no tienen teléfono, solo un iPad bajo supervisión y únicamente los sábados por la mañana, durante una hora", contó la artista colombiana sobre las reglas que tiene en casa.



Shakira sobre cómo maneja el uso de internet con sus hijos: “Ellos ya tienen la suficiente experiencia y madurez para no buscar donde no tienen que buscar. Tienen el tema de la tecnología muy controlado. No tienen teléfono (…) Les prohibí YouTube directamente (…) Saben que hay… pic.twitter.com/ogNg7KOju0 — shakira charts (@ShakOnChart) April 7, 2026



Además, hay una plataforma que sus hijos tienen completamente prohibida por una razón importante. “Les prohibí YouTube directamente”, explicó la cantante, al señalar que espera que en el futuro existan reglas más estrictas sobre el acceso de los menores a este tipo de contenidos.

"Espero que pronto tomen determinaciones como las que están tomando en Australia. Recientemente en España también, me parece muy bien. Pero ellos también lo van entendiendo así", explicó.