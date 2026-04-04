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Espectáculos

La familia real de Noruega vive su peor crisis: Enfrentan acusaciones por delitos graves y vínculos con Jeffrey Epstein

La Casa Real de Noruega enfrenta su crisis más grave: Marius Borg está acusado de más de 40 delitos, mientras filtraciones vinculan a Mette-Marit con Jeffrey Epstein, dañando fuertemente su imagen.
sáb 04 abril 2026 10:34 AM
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Familia real de Noruega. (Getty Images)

El mundo suele levantar la ceja ante las historias de la familia del rey Harald V, aunque ellos permanecen imperturbables.

La dinastía noruega se distingue por ser moderna y liberal, un espíritu que ha llevado a sus miembros a romper esquemas al ritmo del tradicional “corto, corto, largo, largo”. Todo un combo de caos y protocolo.

Harald V marcó un precedente al casarse con una plebeya, la reina Sonia. Su hijo, el príncipe heredero Haakon, siguió la línea al unirse con Mette-Marit, madre soltera de un niño nacido de una relación previa con un narcotraficante.

La princesa Marta Luisa también desafió las normas al casarse con el chamán bisexual Durek Verrett. Pero hoy la familia enfrenta un escándalo mayor.

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Marius Borg, hijastro de Haakon, ha sido acusado de más de 40 delitos, incluidos violación, violencia doméstica y posesión de drogas. El juicio iniciado en febrero en Oslo ya concluyó y la fiscalía solicita más de siete años de prisión. Se acusa además a Mette-Marit de intentar influir en testimonios y a Haakon de usar su posición para evitar mayor escrutinio.

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Marius Borg (Getty Images)

En medio de todo, la Casa Real informó sobre una recaída en la fibrosis pulmonar crónica de Mette-Marit, lo que reavivó el debate: ¿problema de salud real o estrategia mediática?

El escándalo se intensificó con filtraciones que vinculan a Mette-Marit con Jeffrey Epstein. Correos entre 2011 y 2013 revelan viajes y mensajes personales, incluyendo frases como “Queridísimo Jeffrey… hacía mucho tiempo que no sentía tanta paz” y comentarios sobre París como un lugar “bueno para el adulterio”.

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Mette-Marit también fue envuelta en el escándalo Epstein. (Getty Images)

Epstein describe a la princesa como “no la típica royal, ella es retorcida”. Entonces ¿quién es realmente Mette-Marit? Además existen supuestas fotografías comprometedoras de la princesa, mencionadas en correos de su entorno, que podrían haber sido utilizadas para manipular a terceros. Esto agrava el impacto del caso y genera rechazo público hacia la princesa como futura reina. Varias fundaciones cortaron vínculos, debilitando su imagen institucional.

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Pese a los esfuerzos por integrarla desde su boda en 2001, su figura enfrenta hoy su momento más crítico. En una entrevista concedida el 20 de marzo pasado, Mette-Marit defendió su postura: “Era una relación de amistad. Era, ante todo, amigo de un amigo mío. Si la pregunta era si la relación tenía otro carácter, la respuesta es no”. Sí, claro, “El primo de un amigo” siempre es la respuesta.

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Se especula que la corona podría pasar a la princesa Ingrid. (Getty Images)

Ahora, todas las miradas están puestas en Haakon. Su reacción será clave para su futuro. Algunos incluso plantean un escenario impensable: que la sucesión salte a la princesa Ingrid, vista como figura renovadora. La sociedad noruega es respetuosa, pero no ingenua; cuando la paciencia se agota, ni la corona más innovadora se salva de pasar a la historia.

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Mette-Marit de Noruega

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abril 2026

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