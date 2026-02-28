Christian Nodal estrena su nueva canción 'Incompatibles'; ¿va con dedicatoria para Cazzu?

Christian Nodal estrena 'Incompatibles'... ¿su nueva polémica con Cazzu?

El anuncio publicado en sus redes sociales muestra a Christian Nodal, tocando la guitarra y cantando su nueva canción, junto al video, el cantante de 27 años escribió: “#INCOMPATIBLES ¿Quién esperando este rolón?”, con lo que despertó el entusiasmo entre sus seguidores, pese al clima tenso en el que se encuentra su vida pública.

La reaparición de Nodal se produce en medio de una nueva polémica que involucra tanto a su persona como a la de Cazzu, la cual ha ganado intensidad tras el lanzamiento de "Rosita", un tema interpretado por Rauw Alejandro, Jhayco y producido por Tainy.

La canción incluye la frase: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, que muchos interpretaron como una alusión directa a la rapidez con la que Nodal formalizó su matrimonio con Ángela Aguilar después de su ruptura con Cazzu.

Esta referencia ha desatado una oleada de comentarios y debates públicos entre ambos artistas, y ha generado aún más atención sobre su relación y las decisiones personales que han tomado en los últimos meses.

Cazzu y Christian Nodal (Instagram/cazzu)

Así respondió Cazzu a la mención de Nodal en la canción 'Rosita'

Cazzu respondió a través de un escrito a la mención de Christian Nodal en el tema "Rosita" a través de una publicación en la plataforma Substack, donde no sólo cuestionó el verso que hace alusión a su ex, sino que también abordó temas más profundos relacionados con su vínculo con Nodal y sobretodo con su hija Inti.

En su reflexión, la trapera argentina señaló que el verdadero problema radica en lo que denominó “Crónica de un abandono”, haciendo referencia tanto a su separación como al impacto emocional que esta situación ha tenido en su rol como madre y la sensación de abandono que tuvo que atravesar.