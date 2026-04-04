Anuncian nueva serie sobre Jeffrey Epstein basada en la periodista que ayudó a exponer su red criminal

¿De qué tratará la nueva serie de Jeffrey Epstein?

La miniserie está basada en el libro Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story escrito por Julie K. Brown, una periodista del Miami Herald que, a través de su investigación, reveló nuevos detalles sobre los crímenes del financiero.

La descripción oficial de la serie la retrata como “un relato explosivo de una periodista de investigación que expuso el acuerdo secreto entre Epstein y los fiscales federales”.

Basándose completamente en la experiencia de Brown, “el libro y la miniserie narran su incansable investigación de años de duración, que identificó a 80 víctimas, convenció a supervivientes clave para que hablaran públicamente y condujo a la detención de Epstein y Ghislaine Maxwell”.

Por ello, la protagonista de la historia estará inspirada en la periodista y será interpretada por Laura Dern, la actriz ganadora del Oscar conocida por trabajos en cine y televisión como Wild at Heart y Big Little Lies.

Laura Dern será la protagonista de la serie de Epstein. (Getty Images)

La serie sobre Jeffrey Epstein ya está en desarrollo

El proyecto está siendo desarrollado por Sony Pictures Television. No obstante, actualmente se encuentra en proceso de búsqueda de una plataforma o estudio que lo distribuya.

Sharon Hoffman, guionista de producciones como House of Cards y Mrs. America, será la encargada de adaptar el libro a la pantalla. También fungirá como productora ejecutiva y co-showrunner junto a la guionista y productora Eileen Myers.

El libro en el que está basada la nueva serie de Epstein. (Amazon)

Laura Dern también participará como productora ejecutiva, al igual que Julie K. Brown. Por su parte, el director Adam McKay y el productor Kevin Messick se suman a través de su productora Hyperobject Industries.

Dado el interés que ha generado el proyecto desde sus primeras etapas, se espera que pronto encuentre una plataforma para su distribución.