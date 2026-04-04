Anuncian nueva serie sobre Jeffrey Epstein basada en la periodista que ayudó a exponer su red criminal

Una nueva serie sobre los crímenes del financiero Jeffrey Epstein se encuentra en etapas iniciales de producción. A diferencia de los múltiples documentales que han abordado el caso, esta apuesta será la primera producción dramatizada y guionizada para televisión, y estará basada en las investigaciones de Julie K. Brown.
Con figuras como Laura Dern (Jurassic Park) y Adam McKay (Don’t Look Up) involucradas, el proyecto ya ha comenzado a tomar forma.
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¿De qué tratará la nueva serie de Jeffrey Epstein?
La miniserie está basada en el libro Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story escrito por Julie K. Brown, una periodista del Miami Herald que, a través de su investigación, reveló nuevos detalles sobre los crímenes del financiero.
La descripción oficial de la serie la retrata como “un relato explosivo de una periodista de investigación que expuso el acuerdo secreto entre Epstein y los fiscales federales”.
Basándose completamente en la experiencia de Brown, “el libro y la miniserie narran su incansable investigación de años de duración, que identificó a 80 víctimas, convenció a supervivientes clave para que hablaran públicamente y condujo a la detención de Epstein y Ghislaine Maxwell”.
Por ello, la protagonista de la historia estará inspirada en la periodista y será interpretada por Laura Dern, la actriz ganadora del Oscar conocida por trabajos en cine y televisión como Wild at Heart y Big Little Lies.
La serie sobre Jeffrey Epstein ya está en desarrollo
El proyecto está siendo desarrollado por Sony Pictures Television. No obstante, actualmente se encuentra en proceso de búsqueda de una plataforma o estudio que lo distribuya.
Sharon Hoffman, guionista de producciones como House of Cards y Mrs. America, será la encargada de adaptar el libro a la pantalla. También fungirá como productora ejecutiva y co-showrunner junto a la guionista y productora Eileen Myers.
Laura Dern también participará como productora ejecutiva, al igual que Julie K. Brown. Por su parte, el director Adam McKay y el productor Kevin Messick se suman a través de su productora Hyperobject Industries.
Dado el interés que ha generado el proyecto desde sus primeras etapas, se espera que pronto encuentre una plataforma para su distribución.
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¿Qué papel jugó Julie K. Brown en el arresto de Epstein?
La periodista Julie K. Brown fue una pieza clave en el caso de la red de trata dirigida por Jeffrey Epstein, pues gracias a sus publicaciones, se reveló una nueva dimensión en los delitos, lo que contribuyó a que Epstein fuera arrestado en 2019.
Tras años de trabajo, y pese a las dudas iniciales de sus editores sobre retomar una historia ya conocida, Brown publicó en 2018 una serie de tres artículos en el Miami Herald. Sus publicaciones tuvieron tal impacto que las autoridades reabrieron el caso del depredador sexual.
Lo que diferenció su investigación de otras, incluso de las policiales, fue su enfoque en localizar a las víctimas que habían sido silenciadas.
Brown dedicó años a rastrear e identificar a estas mujeres, muchas de las cuales permanecían en el anonimato, logrando que algunas hablaran públicamente sobre lo ocurrido.
Además, destapó una red más amplia involucrada en los crímenes, al sostener que Jeffrey Epstein no operaba solo. Entre los implicados identificó abogados, contadores, pilotos, asistentes y figuras de poder, lo que convirtió su trabajo en una de las investigaciones periodísticas más relevantes a nivel internacional.