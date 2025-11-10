Revelan el nombre de las primeras damas de honor de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Desde que Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce el pasado 26 agosto de 2025 se ha especulado sobre el lugar, la lista de invitados y la fecha en la que se realizará el enlace. Hasta ahora se sabe que la pareja planea celebrar su boda en la mansión costera de la cantante en Watch Hill, Rhode Island.
De acuerdo con información publicada por el sitio noticias Page Six, la cantante y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs habría decidido llevar a cabo una ceremonia íntima durante el verano de 2026 en la lujosa residencia que la artista tiene en la localidad de Westerly.
Las primera damas de honor a la boda de Taylor Swift
Mientras Taylor Swift y Travis Kelcese preparan para dar un nuevo paso en su relación de poco más de dos años, se ha revelado el nombre de las dos primeras damas de honor que formarán parte del cortejo nupcial: las amigas de la cantante, Selena Gomez y Gigi Hadid.
Según el diario estadounidense The Sun, la intérprete de “The fate of Ophelia letra” invitó a la modelo a unirse a su lista de dama cuando cenaron la semana pasada en el famoso restaurante Zero Bond de Manhattan.
La fuente confirmó al medio que Hadid estaba “encantada” ya que “no esperaba” que se lo pidiera y que aceptó de inmediato.
En cuanto a Selena Gomez el diario informó que Swift, quien pronunció un emotivo discurso en la boda de su amiga con Benny Blanco, le pidió a la estrella de Only Murders in the Building que se uniera a su cortejo nupcial.
Además, desea que Gomez, quien ya atravesó un proceso de planificación para su boda a inicios de este año, le comparta consejos sobre el menú, las flores y otros detalles de la ceremonia, con el fin de asegurarse de que su propio día especial sea inolvidable.
Taylor Swift ya tiene completa su lista de invitados a su boda
La fuente confirmó que Taylor Swiftya tiene completa su lista de invitados y planea decírselo personalmente a todos para asegurarse de que sepan lo que significan para ella.
“Taylor quiere comenzar el proceso de la boda de esta manera: formando su grupo de damas de honor e involucrando a todos en los preparativos, las celebraciones y la planificación”, dijo el informante al diario.“Quiere que sea divertido e inolvidable para todos, con fiestas, viajes y tiempo juntos antes del gran día”, agregó.
Además de Selena Gomez y Gigi Hadid, las recientes apariciones públicas de Taylor Swift, junto a Ashley Avignone en octubre y con Sabrina Carpenter el pasado viernes por la noche, han despertado entre sus fans la sospecha de que podría estar invitando a sus amigas a formar parte de su cortejo nupcial.