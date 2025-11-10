Revelan el nombre de las primeras damas de honor de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Las primera damas de honor a la boda de Taylor Swift

Mientras Taylor Swift y Travis Kelce se preparan para dar un nuevo paso en su relación de poco más de dos años, se ha revelado el nombre de las dos primeras damas de honor que formarán parte del cortejo nupcial: las amigas de la cantante, Selena Gomez y Gigi Hadid.

Blake Lively, Gigi Hadid y Taylor Swift (Instagram)

Según el diario estadounidense The Sun, la intérprete de “The fate of Ophelia letra” invitó a la modelo a unirse a su lista de dama cuando cenaron la semana pasada en el famoso restaurante Zero Bond de Manhattan.

La fuente confirmó al medio que Hadid estaba “encantada” ya que “no esperaba” que se lo pidiera y que aceptó de inmediato.

Taylor Swift y Selena Gomez (Instagram)

En cuanto a Selena Gomez el diario informó que Swift, quien pronunció un emotivo discurso en la boda de su amiga con Benny Blanco, le pidió a la estrella de Only Murders in the Building que se uniera a su cortejo nupcial.