Hace unos días, un medio de comunicación publicó que la relación entre Meghan Markle y el príncipe Harry con la plataforma de streaming, Netflix , estaba lejos de ser la mejor e incluso que la compañía ya no estaba interesada en continuar haciendo proyectos con ellos. A pesar de las controversias, Meghan asistió a un evento público para apoyar a una amiga muy cercana.
Meghan Markle reaparece para apoyar a una amiga en plena polémica con Netflix
Meghan Markle reaparece para apoyar a una amiga en plena polémica con Netflix
La duquesa de Sussex, Meghan Markle, asistió en Beverly Hills, California, al 34° evento anual Campeones por los Niños, que es organizado por la Alianza por los Derechos de los Niños. El motivo de su invitación fue entregar a su amiga cercana, Kelly McKee Zajfen, el premio Francis M. Wheat al Servicio Comunitario.
La amistad de Kelly y Meghan se basa en el interés que comparten por ayudar a distintas causas sociales, principalmente aquellas relacionadas a ayudar niños. Son tan cercanas, que Kelly incluso ha aparecido en el programa de Meghan en Netflix, With love, Meghan, uno de los proyectos por los que supuestamente la relación entre la plataforma de streaming y los duques de Sussex se ha ido abajo.
Basta con entrar al perfil de Instagram de Kelly para poder encontrar diversas fotografías de ellas tanto en eventos como en su día a día, demostrando la amistad que mantienen desde hace varios años. Esto también se pudo apreciar en la alfombra roja, donde Meghan y Kelly posaron abrazadas y muy sonrientes.
Uno de los momentos más importantes en su amistad, fue cuando Kelly vivió el fallecimiento de su hijo de 9 años. Según People , George, uno de los hijos de la amiga de Meghan, falleció después de contraer COVID-19 y meningitis viral en 2022. Durante esta etapa, Markle apoyó a Kelly a sobrepasar el luto.
¿Qué pasó entre Meghan Markle y Netflix?
Desde hace varios meses iniciaron los rumores de que la relación entre los duques de Sussex y Netflix estaba a punto de llegar a su fin, sobre todo, desde que, según El País , en Enero se anunció que no habría una nueva temporada para el programa de Markle, With love, Meghan y de que la plataforma de streaming dejara de ser socio de la marca de la duquesa, As Ever.
Sin embargo, fue hasta la publicación del artículo de Variety titulado La ruptura de Meghan y Harry con Netflix y por qué la pareja real está teniendo dificultades en Hollywood, el pasado 17 de marzo, que estos rumores ganaron fuerza.
Dentro de dicha publicación se menciona que supuestamente Netflix está agotado de que los duques de Sussex cuenten la misma historia en repetidas ocasiones y formatos, por ejemplo, en la entrevista que concedieron a Oprah o en el libro autobiográfico de Harry, Spare.
También se especifica que la plataforma de streaming tiene dudas sobre los proyectos de los duques y su productora Archewell Productions debido a las bajas audiencias de sus programas, como With love, Meghan.
La respuesta de la directora de contenido de Netflix
Ante la controversia que se inició, de acuerdo con People , la directora de contenido de Netflix, Bela Bajaria, invitó a los asistentes del evento Next on Netflix, que se realizó el 18 de marzo, a que “no crean todo lo que leen”. También mencionó que la plataforma aún trabaja con Meghan y Harry y tienen proyectos en desarrollo junto a ellos.
Según las declaraciones de Netflix, la relación entre la empresa y los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, continúa existiendo a pesar de los rumores de una ruptura, aunque esto no ha cambiado el hecho de que no existirá una tercera temporada de With love, Meghan.