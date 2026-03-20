⁠Meghan Markle reaparece para apoyar a una amiga en plena polémica con Netflix

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, asistió en Beverly Hills, California, al 34° evento anual Campeones por los Niños, que es organizado por la Alianza por los Derechos de los Niños. El motivo de su invitación fue entregar a su amiga cercana, Kelly McKee Zajfen, el premio Francis M. Wheat al Servicio Comunitario.

Meghan Markle asisitó al 34° evento anual Campeones por los Niños, organizado por la Alianza por los Derechos de los Niños. (Getty Images)

La amistad de Kelly y Meghan se basa en el interés que comparten por ayudar a distintas causas sociales, principalmente aquellas relacionadas a ayudar niños. Son tan cercanas, que Kelly incluso ha aparecido en el programa de Meghan en Netflix, With love, Meghan, uno de los proyectos por los que supuestamente la relación entre la plataforma de streaming y los duques de Sussex se ha ido abajo.

Basta con entrar al perfil de Instagram de Kelly para poder encontrar diversas fotografías de ellas tanto en eventos como en su día a día, demostrando la amistad que mantienen desde hace varios años. Esto también se pudo apreciar en la alfombra roja, donde Meghan y Kelly posaron abrazadas y muy sonrientes.

Meghan y Kelly posaron juntas en la alfombra roja del evento. (Getty Images)

Uno de los momentos más importantes en su amistad, fue cuando Kelly vivió el fallecimiento de su hijo de 9 años. Según People , George, uno de los hijos de la amiga de Meghan, falleció después de contraer COVID-19 y meningitis viral en 2022. Durante esta etapa, Markle apoyó a Kelly a sobrepasar el luto.