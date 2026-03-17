Así es la vida campestre pero glamurosa de Meghan Markle, el príncipe Harry y sus hijos, Lilibet y Archie

La vida campestre de Meghan Markle y el príncipe Harry

Desde que se mudaron a Montecito, California, según AD, a su exclusiva finca de 3 hectáreas, Meghan Markle ha compartido a través de su perfil de Instagram diversos momentos donde muestra la vida campestre que lleva junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, así como con su esposo, el príncipe Harry.

La familia sigue un estilo de vida rústico y tranquilo. (Instagram - @meghan)

Incluso, durante una entrevista de la pareja con Oprah Winfrey, Meghan y Harry contaron que las gallinas de Archie´s Chick Inn, el gallinero familiar, fueron rescatadas de una granja industrial.

En ocasiones pasadas, Meghan ha compartido fotografías en su amplio jardín y ha dejado ver los pasatiempos que comparte junto a su familia, como hacer conservas, cocinar y sobre todo convivir con la naturaleza al dejar jugar a Archie y Lilibet entre los árboles, al recolectar miel y convivir con animales como patos y por supuesto, sus gallinas.

El amor de Markle por la naturaleza sale de su jardín ya que la actriz también apoya marcas de moda y alimentos sustentables en busca de proteger a los animales. La familia también tiene un huerto que han mostrado en redes sociales y con el que reiteran su interés en la naturaleza.

Meghan fomenta el amor por la naturaleza a sus hijos. (Instagram - @meghan)

Los videos de Meghan Markle han mostrado una vez más el campirano, pero lujoso estilo de vida que ha decidido llevar junto al príncipe Harry y sus hijos el príncipe Archie y la princesa Lilibet, optando por mantenerse lejos de la realeza británica.