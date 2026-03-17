La duquesa de Sussex, Meghan Markle , compartió un par de historias a través de su Instagram donde dejó ver cómo ella y la princesa Lilibet disfrutan de su rústica y relajada vida en Montecito, California. Esta no es la primera vez que Meghan deja ver este campestre pero lujoso estilo de vida en sus redes sociales y demuestra su amor por la naturaleza.
Así es la vida campestre pero glamurosa de Meghan Markle, el príncipe Harry y sus hijos, Lilibet y Archie
Meghan Markle comparte videos en su granja junto a Lilibet
La actriz Meghan Markle, sorprendió a sus seguidores al compartir videos en sus historias de Instagram mostrando su vida campestre. En el primero se puede ver a Meghan acomodando un arreglo florar, un pasatiempo por el que mostró interés en su serie With love, Meghan. De fondo, se puede escuchar al príncipe Harry admirando el trabajo de su esposa: “Es hermoso”.
La duquesa de Sussex también compartió fotografías de flores que tiene en su jardín, así como un tierno video de la princesa Lilibet junto a un par de gallinas. La hija de Meghan y Harry lució unas botas de lluvia y un abrigo morado mientras acarició a los animales. Se cree que estas gallinas pertenecen al gallinero de la familia, al cual llaman Archie’s Chick Inn en honor a su hijo, el príncipe Archie.
La vida campestre de Meghan Markle y el príncipe Harry
Desde que se mudaron a Montecito, California, según AD, a su exclusiva finca de 3 hectáreas, Meghan Markle ha compartido a través de su perfil de Instagram diversos momentos donde muestra la vida campestre que lleva junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, así como con su esposo, el príncipe Harry.
Incluso, durante una entrevista de la pareja con Oprah Winfrey, Meghan y Harry contaron que las gallinas de Archie´s Chick Inn, el gallinero familiar, fueron rescatadas de una granja industrial.
En ocasiones pasadas, Meghan ha compartido fotografías en su amplio jardín y ha dejado ver los pasatiempos que comparte junto a su familia, como hacer conservas, cocinar y sobre todo convivir con la naturaleza al dejar jugar a Archie y Lilibet entre los árboles, al recolectar miel y convivir con animales como patos y por supuesto, sus gallinas.
El amor de Markle por la naturaleza sale de su jardín ya que la actriz también apoya marcas de moda y alimentos sustentables en busca de proteger a los animales. La familia también tiene un huerto que han mostrado en redes sociales y con el que reiteran su interés en la naturaleza.
Los videos de Meghan Markle han mostrado una vez más el campirano, pero lujoso estilo de vida que ha decidido llevar junto al príncipe Harry y sus hijos el príncipe Archie y la princesa Lilibet, optando por mantenerse lejos de la realeza británica.