¿Quiénes son los hijos de Meryl Streep y a que se dedican?

Mamie, Grace y Louisa las hijas de Meryl Streep que siguieron el camino de la actuación

La familia de Meryl Streep está compuesta por cuatro hijos: Henry Wolfe, músico, y sus tres hijas Mamie Gummer, Grace Gummer y Louisa Jacobson, quienes han desarrollado carreras dentro del mundo del entretenimiento.

La mayor, Mamie Gummer, ha construido una trayectoria sólida en televisión, cine y teatro. Ha participado en series como The Good Wife y True Detective, además de compartir pantalla con su madre en Ricki and the Flash. Su perfil es el de una actriz constante, con formación clásica y una carrera bien cimentada y que es una apsionada del cine y de la actuación como su madre.

HOLLYWOOD - JUNE 10: Actress Meryl Streep and family attend the 32nd Annual AFI Life Achievement Award: A Tribute to Meryl Streep on June 10, 2004 at the Kodak Theatre in Hollywood, California. (Photo by Vince Bucci/Getty Images) (Vince Bucci/Getty Images)

En el caso de Grace Gummer, su carrera ha sido especialmente versátil. Ha trabajado en series como Mr. Robot, The Newsroom y American Horror Story, consolidándose como una actriz con presencia en distintos géneros. Sin embargo, su nombre ha vuelto a circular con fuerza gracias a su aparición en la serie de Disney+ Love Story, donde interpreta a Caroline Kennedy, un papel que conecta con figuras históricas y que ha despertado el interés del público y este papel ha sido aplaudido por la audiencia por la manera tan emocional en la que interpreta a Caroline Kennedy y con este papel ha dado un salto espectacular en su carrera, siendo este su papel más aclamado y reconocido.

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 20: Grace Gummer (L) and actress Meryl Streep attend the premiere of Focus Features' "Suffragette" at the Samuel Goldwyn Theater on October 20, 2015 in Beverly Hills, California. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images) (Frederick M. Brown/Getty Images)

Por su parte, Louisa Jacobson representa la generación más joven. Su salto a la fama llegó con la serie The Gilded Age, una producción de época en la que interpreta a Marian Brook. Su carrera está en pleno crecimiento y ya la coloca como una de las nuevas caras a seguir dentro de la industria.