¿Quiénes son los hijos de Meryl Streep y a que se dedican?

Cuando se habla deMeryl Streep,inevitablemente surge otra pregunta que despierta la curiosidad del público: quiénes son sus hijos y su familia que apoya a esta grande actriz y quienes son su inspiración en todo momento.
La actriz, considerada una de las figuras más importantes del cine contemporáneo, construyó una vida familiar lejos de los reflectores junto al escultor Don Gummer, con quien tuvo cuatro hijos.
De ellos, tres son mujeres y todas eligieron caminos cercanos a la actuación. En particular, una de ellas volvió recientemente al centro de la conversación: Grace Gummer, quien ha generado interés por su participación en la serieLove Story.
Pero su historia, al igual que la de sus hermanos, va mucho más allá de un solo proyecto y todos heredaron el gran talento de sus padres.
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Mamie, Grace y Louisa las hijas de Meryl Streep que siguieron el camino de la actuación
La familia de Meryl Streep está compuesta por cuatro hijos: Henry Wolfe, músico, y sus tres hijas Mamie Gummer, Grace Gummer y Louisa Jacobson, quienes han desarrollado carreras dentro del mundo del entretenimiento.
La mayor, Mamie Gummer, ha construido una trayectoria sólida en televisión, cine y teatro. Ha participado en series como The Good Wife y True Detective, además de compartir pantalla con su madre en Ricki and the Flash. Su perfil es el de una actriz constante, con formación clásica y una carrera bien cimentada y que es una apsionada del cine y de la actuación como su madre.
En el caso de Grace Gummer, su carrera ha sido especialmente versátil. Ha trabajado en series como Mr. Robot, The Newsroom y American Horror Story, consolidándose como una actriz con presencia en distintos géneros. Sin embargo, su nombre ha vuelto a circular con fuerza gracias a su aparición en la serie de Disney+ Love Story, donde interpreta a Caroline Kennedy, un papel que conecta con figuras históricas y que ha despertado el interés del público y este papel ha sido aplaudido por la audiencia por la manera tan emocional en la que interpreta a Caroline Kennedy y con este papel ha dado un salto espectacular en su carrera, siendo este su papel más aclamado y reconocido.
Por su parte, Louisa Jacobson representa la generación más joven. Su salto a la fama llegó con la serie The Gilded Age, una producción de época en la que interpreta a Marian Brook. Su carrera está en pleno crecimiento y ya la coloca como una de las nuevas caras a seguir dentro de la industria.
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La familia detrás de Meryl Streep y quién es Don Gummer, su esposo
Más allá de su carrera, Meryl Streep ha mantenido durante décadas una vida familiar relativamente discreta. Se casó con Don Gummer en 1978, y juntos formaron una familia marcada por la creatividad.
Él es un escultor reconocido en Estados Unidos, con obras en espacios públicos y una trayectoria consolidada dentro del arte contemporáneo.
El matrimonio tuvo cuatro hijos: Henry, Mamie, Grace y Louisa. Aunque en años recientes se dio a conocer que la pareja llevaba tiempo separada, ambos siguen siendo una referencia cuando se habla de familias estables dentro del mundo del espectáculo.
Lo interesante es cómo cada uno de sus hijos encontró su propio camino dentro del arte. Mientras Henry se inclinó por la música, sus hijas optaron por la actuación, aunque con estilos distintos.
Mamie con una carrera más tradicional, Grace con proyectos televisivos de alto perfil y ahora con mayor visibilidad por Love Story, y Louisa con una proyección más reciente pero prometedora.