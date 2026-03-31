El noble gesto de Meryl Streep con un trabajador de la Casa Azul se vuelve viral

Meryl Streep, vestida con un conjunto rojo y lentes oscuross, fue captada sentada bajo el intenso sol del medío día, cuando un miembro del equipo del museo se acercó para ponerle una sombrilla y protegerla del calor.

El momento, capturado por las cámaras muestra a la actriz agradecer sinceramente la ayuda: primero le envió un beso al joven, luego tomó su mano y la llevó a su mejilla en una escena de calidez que conmovió a los presentes y a quienes luego lo vieron viralizado en redes sociales.

Simplesmente Meryl Streep agradecendo a um segurança por protegê-la do sol. 🫶🏼 pic.twitter.com/4cYjivfBAa — Séries em Cena (@seriesemcena) March 31, 2026

Lo que parecía un simple acto de cortesía entre una estrella de cine y un trabajador local se transformó en una escena emblemática de cercanía.

Usuarios en redes sociales reaccionaron emocionados a la espontaneidad de la intérprete, destacando que, a pesar de su estatus, Meryl Streep no dudó en reconocer el apoyo de quien la protegía del sol.