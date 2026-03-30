Las actrices Anne Hathaway y Meryl Streep sorprendieron al público mexicano con su visita a la Casa Azul de Frida Kahlo , uno de los espacios culturales más emblemáticos de la Ciudad de México. El encuentro, que muchos describieron como “mágico”, marcó su primera actividad oficial en México.
Anne Hathaway y Meryl Streep en México: Todos los detalles de su visita
Anne Hathaway y Meryl Streep en México: Todos los detalles de su visita
Durante su paso por el museo, Hathaway se mostró especialmente entusiasmada y cercana con los asistentes. Con palabras sencillas, expresó su emoción por estar en un espacio tan significativo: aseguró sentirse feliz tanto por la experiencia como por la recepción del público.
La actriz también recibió un obsequio durante la visita, gesto que agradeció con espontaneidad y calidez, lo que fue ampliamente celebrado por quienes presenciaron el momento.
“Estoy tan feliz de estar en ella. Estoy tan feliz de que todos estén tan emocionados”, dijo Anne.
Al ser cuestionada sobre su experiencia en el país, Hathaway respondió de forma breve pero clara, dejando ver su interés por México y su cultura.
Por su parte, Streep mantuvo un perfil más reservado, aunque no por ello pasó desapercibida. La actriz convivió con algunos admiradores y firmó autógrafos, mostrando la sencillez que la caracteriza pese a ser una de las figuras más reconocidas del cine internacional.
El motivo de su visita: el regreso de 'El diablo viste a la moda 2'
Más allá del recorrido cultural, la presencia de ambas estrellas en México responde a la promoción de El diablo viste a la moda 2, una de las películas más esperadas del año, cuyo estreno está previsto para el 30 de abril de 2026.
La cinta, dirigida nuevamente por David Frankel y producida por Wendy Finerman, retoma la historia basada en la novela Revenge Wears Prada: The Devil Returns, de Lauren Weisberger.
En esta nueva entrega, Hathaway vuelve a interpretar a Andy Sachs, mientras que Streep retoma su icónico papel de Miranda Priestly. El elenco se completa con Emily Blunt y Stanley Tucci, consolidando el regreso de los personajes más recordados de la historia.