Anne Hathaway y Meryl Streep en México: Todos los detalles de su visita

Durante su paso por el museo, Hathaway se mostró especialmente entusiasmada y cercana con los asistentes. Con palabras sencillas, expresó su emoción por estar en un espacio tan significativo: aseguró sentirse feliz tanto por la experiencia como por la recepción del público.

La actriz también recibió un obsequio durante la visita, gesto que agradeció con espontaneidad y calidez, lo que fue ampliamente celebrado por quienes presenciaron el momento.

“Estoy tan feliz de estar en ella. Estoy tan feliz de que todos estén tan emocionados”, dijo Anne.



Al ser cuestionada sobre su experiencia en el país, Hathaway respondió de forma breve pero clara, dejando ver su interés por México y su cultura.

Por su parte, Streep mantuvo un perfil más reservado, aunque no por ello pasó desapercibida. La actriz convivió con algunos admiradores y firmó autógrafos, mostrando la sencillez que la caracteriza pese a ser una de las figuras más reconocidas del cine internacional.