El presidente estadounidense Donald Trump llamó a sus partidarios a boicotear los conciertos de la megaestrella del rock Bruce Springsteen, uno de sus principales críticos de la administración del republicano provenientes del mundo cultural y al que el mandatario describió como una "ciruela pasa reseca".
Donald Trump llama a boicotear conciertos de Bruce Springsteen, una de las voces más críticas de su gobierno
Donald Trump llama a boicotear los conciertos de Bruce Springsteen
Donald Trump no puede ocultar el enojo que le produce la forma en la que Bruce Springsteen ha hecho de cada presentación una oportunidad para criticar la administración del republicano, desde que inicio su segundo mandato al frente de la Casa Blanca.
Ante esto, Trump hizo un llamado a sus seguidores para boicotear los conciertos de “El Jefe”, además de criticar la apariencia física del cantante y compositor.
"Bruce Springsteen, un mal cantante y muy aburrido, que parece una ciruela pasa reseca que ha sufrido el trabajo de un cirujano plástico realmente malo, lleva mucho tiempo con un caso horrible e incurable de Síndrome de Trastorno por Trump", afirmó el presidente estadounidense el jueves en su plataforma Truth Social.
"Los partidarios de MAGA deberían boicotear sus conciertos carísimos, que apestan" añadió el mandatario republicano de 79 años, en alusión al acrónimo de su lema de campaña, Make America Great Again.
Bruce Springsteen, una de las voces más críticas del gobierno de Donald Trump
Bruce Springsteen, autor del clásico "Born in the USA", de 76 años, arrancó una gira de conciertos el pasado sábado en Mineápolis, durante las protestas bautizadas como "No Kings" (Sin Reyes), para denunciar las políticas antimigratorias del republicano y lo que considera su deriva autoritaria.
"Land of Hope and Dreams" ("Tierra de promesas y sueños") llevará a Springsteen y a su E Street Band por una veintena de ciudades de Estados Unidos, un país dividido por las políticas de Donald Trump, según los sondeos.
Crítico de Trump desde su primer mandato, Springsteen ha expresado con fuerza su desprecio por el también empresario y ex estrella televisiva en sus conciertos.
"Estados Unidos sobre lo que he escrito durante 50 años (...) está ahora en manos de un gobierno corrupto, incompetente, imprudente y traicionero", dijo “El Jefe” en Mineápolis al arrancar su concierto.
El final del tour de Bruce Springsteen será días antes del cumpleaños de Donald Trump
La gira de Bruce Springsteen finalizará en el estadio Nationals Park de Washington el 27 de mayo. El evento se celebrará poco antes del cumpleaños de Donald Trump, el 14 de junio, que también ha previsto su propio espectáculo, en los terrenos de la Casa Blanca, para soplar sus 80 velas: un show de artes marciales mixtas.
Los conciertos de Bruce Springsteen oscilan entre los 150 dólares hasta más de 2,000 dólares en zona VIP, en Nueva York (el 11 de mayo).
El espectáculo de Trump, que consistirá en una jaula en la que se enfrentan dos luchadores con toda clase de golpes, tendrá lugar en la explanada sur de la Casa Blanca, y por ahora se desconoce si podrá acudir el público en general.
con información de AFP