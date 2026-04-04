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Espectáculos

Donald Trump llama a boicotear conciertos de Bruce Springsteen, una de las voces más críticas de su gobierno

Bruce Springsteen y Donald Trump protagonizan una guerra de declaraciones tras la manera frontal en la que “El Jefe” critica la administración del republicano.
sáb 04 abril 2026 04:20 PM
Bruce Springsteen compuso la canción 'Streets of Minneapolis' contra el horror de ICE en esa ciudad
Donald Trump llama a boicotear conciertos de Bruce Springsteen (Getty Images)

El presidente estadounidense Donald Trump llamó a sus partidarios a boicotear los conciertos de la megaestrella del rock Bruce Springsteen, uno de sus principales críticos de la administración del republicano provenientes del mundo cultural y al que el mandatario describió como una "ciruela pasa reseca".

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Donald Trump llama a boicotear los conciertos de Bruce Springsteen

Donald Trump no puede ocultar el enojo que le produce la forma en la que Bruce Springsteen ha hecho de cada presentación una oportunidad para criticar la administración del republicano, desde que inicio su segundo mandato al frente de la Casa Blanca.

Ante esto, Trump hizo un llamado a sus seguidores para boicotear los conciertos de “El Jefe”, además de criticar la apariencia física del cantante y compositor.

Donald-Trump
Donald Trump insultó a Bruce Springsteen y llamó a boicotear sus conciertos (Getty Images)

"Bruce Springsteen, un mal cantante y muy aburrido, que parece una ciruela pasa reseca que ha sufrido el trabajo de un cirujano plástico realmente malo, lleva mucho tiempo con un caso horrible e incurable de Síndrome de Trastorno por Trump", afirmó el presidente estadounidense el jueves en su plataforma Truth Social.

"Los partidarios de MAGA deberían boicotear sus conciertos carísimos, que apestan" añadió el mandatario republicano de 79 años, en alusión al acrónimo de su lema de campaña, Make America Great Again.

Bruce Springsteen compuso la canción 'Streets of Minneapolis' contra el horror de ICE en esa ciudad
Bruce Springsteen ha usado su plataforma para criticar la política de Donald Trump (Rodin Eckenroth/Getty Images for AFI)

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Bruce Springsteen, una de las voces más críticas del gobierno de Donald Trump

Bruce Springsteen, autor del clásico "Born in the USA", de 76 años, arrancó una gira de conciertos el pasado sábado en Mineápolis, durante las protestas bautizadas como "No Kings" (Sin Reyes), para denunciar las políticas antimigratorias del republicano y lo que considera su deriva autoritaria.

"Land of Hope and Dreams" ("Tierra de promesas y sueños") llevará a Springsteen y a su E Street Band por una veintena de ciudades de Estados Unidos, un país dividido por las políticas de Donald Trump, según los sondeos.

Bruce Springsteen compuso la canción 'Streets of Minneapolis' contra el horror de ICE en esa ciudad
El rockero Bruce Springsteen es uno de los críticos más duros del gobierno de Donald Trump (Jesse Grant/Getty Images for 20th Century Studios)

Crítico de Trump desde su primer mandato, Springsteen ha expresado con fuerza su desprecio por el también empresario y ex estrella televisiva en sus conciertos.

"Estados Unidos sobre lo que he escrito durante 50 años (...) está ahora en manos de un gobierno corrupto, incompetente, imprudente y traicionero", dijo “El Jefe” en Mineápolis al arrancar su concierto.

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El final del tour de Bruce Springsteen será días antes del cumpleaños de Donald Trump

La gira de Bruce Springsteen finalizará en el estadio Nationals Park de Washington el 27 de mayo. El evento se celebrará poco antes del cumpleaños de Donald Trump, el 14 de junio, que también ha previsto su propio espectáculo, en los terrenos de la Casa Blanca, para soplar sus 80 velas: un show de artes marciales mixtas.

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Donald Trump celebrará su cumpleaños 80 con un espectáculo de artes marciales en la Casa Blanca (Getty Images)

Los conciertos de Bruce Springsteen oscilan entre los 150 dólares hasta más de 2,000 dólares en zona VIP, en Nueva York (el 11 de mayo).

El espectáculo de Trump, que consistirá en una jaula en la que se enfrentan dos luchadores con toda clase de golpes, tendrá lugar en la explanada sur de la Casa Blanca, y por ahora se desconoce si podrá acudir el público en general.

con información de AFP

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