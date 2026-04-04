Donald Trump llama a boicotear conciertos de Bruce Springsteen, una de las voces más críticas de su gobierno

Donald Trump llama a boicotear los conciertos de Bruce Springsteen

Donald Trump no puede ocultar el enojo que le produce la forma en la que Bruce Springsteen ha hecho de cada presentación una oportunidad para criticar la administración del republicano, desde que inicio su segundo mandato al frente de la Casa Blanca.

Ante esto, Trump hizo un llamado a sus seguidores para boicotear los conciertos de “El Jefe”, además de criticar la apariencia física del cantante y compositor.

Donald Trump insultó a Bruce Springsteen y llamó a boicotear sus conciertos (Getty Images)

"Bruce Springsteen, un mal cantante y muy aburrido, que parece una ciruela pasa reseca que ha sufrido el trabajo de un cirujano plástico realmente malo, lleva mucho tiempo con un caso horrible e incurable de Síndrome de Trastorno por Trump", afirmó el presidente estadounidense el jueves en su plataforma Truth Social.

"Los partidarios de MAGA deberían boicotear sus conciertos carísimos, que apestan" añadió el mandatario republicano de 79 años, en alusión al acrónimo de su lema de campaña, Make America Great Again.