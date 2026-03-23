Robert De Niro alza la voz y convoca a la marcha nacional 'No Kings' contra Donald Trump

¿Qué es el movimiento 'No Kings'?

El movimiento "No Kings" (Sin reyes) se caracteriza por una serie de protestas que se llevan a cabo en diferentes localidades de Estados Unidos, con el objetivo de rechazar la “tiranía” y reforzar el mensaje de que “Estados Unidos no tiene reyes”.

Se trata de un movimiento relativamente reciente, cuyo origen se remonta al cumpleaños de Donald Trump el año pasado. Durante el 14 de junio, la marcha movilizó a miles de ciudadanos estadounidenses de manera pacífica para defender la democracia y alzarse contra las "autoritarias tomas de poder” del presidente.

El movimiento "No Kings" está en contra del gobierno de Trump. (Getty Images)

Considerando el éxito e impacto que tuvo la primera movilización, el 18 de octubre se volvieron a generar protestas en todos los estados del país norteamericano, juntando alrededor de siete millones de personas.

Ahora, el movimiento vuelve a cobrar fuerza con una nueva convocatoria programada para el 28 de marzo en los 50 estados con mensajes como: “Levántate, sal a las calles y grítalo fuerte: ni tronos, ni coronas, ni reyes. No estamos viendo pasar la historia: la estamos haciendo. Únete a nosotros”, se señala en la página web de "No Kings".

La nueva serie de protestas de "No Kings" se llevará a cabo el 28 de marzo. (No Kings)

Robert De Niro convoca a marcha “No Kings”

El actor de Taxi Driver invitó directamente al público a unirse al movimiento mediante un video difundido por Indivisible Project.

En el mensaje, De Niro comparó al presidente Trump con el rey Jorge III y su “abusivo parlamento”, ambos fueron calificados como figuras tiránicas “mentalmente enfermas”. Asimismo, recordó que hace 250 años, ante esta monarquía opresiva, el pueblo estadounidense tomó acción para lograr su independencia.

“No funcionó entonces y no funcionará ahora, pero solo si los detenemos. Soy Robert De Niro, y les imploro que se unan a mí y a millones de nuestros conciudadanos en la manifestación no violenta No Kings”, declara el actor.

Robert de Niro se convirtió en una de las caras más conocidas del movimiento "No Kings". (Getty Images )

Además, de Niro exhortó a informarse a través del sitio oficial del movimiento, donde se pueden encontrar formas de participar, hacer voluntariado o incluso organizar protestas, con el objetivo de levantarse en contra de las actitudes del presidente a quien él describe como “un aspirante a rey corrupto”.

Finalmente el actor termina su mensaje con una frase que conrasta con el slogan político del presidente: “It’s time to make America sane again”, que se traduciría como “Es hora de que Estados Unidos recupere la cordura”.