'El diablo viste a la moda': secretos, impacto cultural y por qué sigue vigente

Meryl Streep construyó a Miranda desde el silencio

Lejos del estereotipo de jefa histérica, Meryl Streep decidió interpretar a Miranda Priestly con frialdad y contención. Su inspiración incluyó figuras reales como Anna Wintour, pero también líderes masculinos de Hollywood. El resultado fue un personaje más inquietante: alguien que no necesita alzar la voz para imponer autoridad.

Anne Hathaway no era la opción obvia

Hoy es imposible imaginar a otra Andy Sachs, pero Anne Hathaway no era la favorita del estudio. Rachel McAdams era la primera opción para este personaje. Su elección terminó siendo clave: su vulnerabilidad y evolución conectaron con toda una generación que se vio reflejada en la presión por encajar y “aguantar”.

Meryl Streep y Anne Hathaway en fotograma de El diablo viste a la moda. (Archivo. )

El vestuario fue tan real como el poder que retrata

Uno de los grandes aciertos de la película fue integrar piezas auténticas del mundo de la moda. Lejos de ser un simple recurso estético, el vestuario funciona como lenguaje narrativo: cada cambio en Andy refleja su adaptación —o rendición— a un sistema jerárquico. Patricia Field fue la encargada de este departamento y su trabajo le valió una nominación a los premios Oscar del 2007.

La industria sabía perfectamente de quién hablaba

La historia está basada en la novela The Devil Wears Prada de Lauren Weisberger, quien trabajó en Vogue. Aunque nunca se confirmó oficialmente, el paralelismo con Anna Wintour fue evidente. La industria jugó a desmarcarse, mientras alimentaba el mito.