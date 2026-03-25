Anne Hathaway abraza su envejecimiento y comparte cómo ha cambiado su vida

En su portada con Harper’s Bazaar , Anne Hathaway se sinceró sobre su proceso para aceptar su envejecimiento y cómo ha aprendido a amar su cuerpo a pesar de que las personas consideren que lo mejor de la vida sucede antes de los 40.

Hathaway está en paz con el envejecimiento. (Getty Images)

“Creo que, muy a menudo, las conversaciones sobre el envejecimiento dan por sentado que la primera etapa de la vida es la más feliz y plena, y no necesariamente creo que eso sea cierto”, comenta Anne, quien “no esperaba que todavía me quedara un 'extra' a los 40”.

Hathaway no está de acuerdo con que lo mejor de la vida sucede antes de los 40's. (Getty Images)

“Es curioso haber conocido a gente cuando eras adolescente y haber crecido a la vista de todos”, reflexiona Hathaway sobre la atención que ha recibido por parte de los medios desde que comenzó su carrera como actriz y que continúa hasta la fecha.