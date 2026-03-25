Anne Hathaway , a quien veremos próximamente en The Devil Wears Prada 2, se sinceró sobre las dificultades que conlleva comenzar a envejecer dentro de la industria cinematográfica de Hollywood. También habló sobre la manera en que ella se ha cuidado con el paso del tiempo y las adaptaciones que ha hecho en su vida para cuidarse.
Anne Hathaway abraza su envejecimiento y comparte cómo ha cambiado su vida
Anne Hathaway abraza su envejecimiento y comparte cómo ha cambiado su vida
En su portada con Harper’s Bazaar , Anne Hathaway se sinceró sobre su proceso para aceptar su envejecimiento y cómo ha aprendido a amar su cuerpo a pesar de que las personas consideren que lo mejor de la vida sucede antes de los 40.
“Creo que, muy a menudo, las conversaciones sobre el envejecimiento dan por sentado que la primera etapa de la vida es la más feliz y plena, y no necesariamente creo que eso sea cierto”, comenta Anne, quien “no esperaba que todavía me quedara un 'extra' a los 40”.
“Es curioso haber conocido a gente cuando eras adolescente y haber crecido a la vista de todos”, reflexiona Hathaway sobre la atención que ha recibido por parte de los medios desde que comenzó su carrera como actriz y que continúa hasta la fecha.
¿Cómo Anne Hathaway logró aceptar el envejecimiento?
La actriz también recordó un momento que cambió su forma de ver al envejecimiento, esto mientras viajaba con su familia: “Algunos días te miras al espejo y piensas: 'No está mal'. Y otros días te miras al espejo y piensas: '¿Qué?'. Y yo estaba teniendo un día de '¿Qué?".
Hathaway relató que ese día debía usar “ese traje de baño ideal que guardas por si acaso tienes un buen día” ya que es el había empacado accidentalmente, a diferencia de su “traje de baño que te queda bien pase lo que pase”.
La ganadora al Oscar comenzó a sentir inseguridad ya que “iba a estar frente a extraños, y la gente tenía teléfonos. Y todo eso”. Sin embargo, Anne se miró en el espejo y se dijo a sí misma: “'Tienes 43 años'. Y al ver un cuerpo de 43 años, pensé: 'Qué bien'. Cuando esperaba ver algo que no era yo, me sentía insegura. Pero cuando realmente vi lo que era, lo acepté sin problema.”
Desde entonces, Hathaway ha optado por enfocar su atención en los dos hijos, de 6 y 10 años, que comparte con su esposo, Adam Shulman, así como en su carrera como actriz: “Creo que te das cuenta de que la preocupación debería reservarse para las cosas realmente importantes”.
Las adaptaciones que ha hecho Anne Hathaway a su vida
A sus 43 años, Anne Hathaway ha tomado ciertas decisiones que le permiten tener una vida más equilibrada entre su familia, su carrera y ella misma: “He estado en este camino como actriz durante la mayor parte de mi vida, y siempre lo veo dividido en dos partes, y la primera no dejaba espacio para la vida”, comenta a Harper’s Bazaar .
En la actualidad, Anne ya no consume alcohol, un aspecto al que atribuye su apariencia fresca y jovial. La actriz también comentó que usa los productos de la marca Shiseido, aunque optó por no hablar de procedimiento médicos en su entrevista.
Para la intérprete de Andrea Sachs, el convertirse en mamá cambió su vida: “ya no puedo imaginar cómo es la vida sin hijos, pero los niños te interrumpen constantemente”. Anne prefiere buscar armonía en su vida a equilibrio, ya que considera que es menos estricto y va mejor con su ámbito personal como profesional.
Este 2026 podremos ver a Anne Hathaway en más de una ocasión en las salas de cine gracias a su participación en The Devil Wears Prada 2, Mother Mary, The Odyssey, Flowervale Street y Verity. Esto demuestra el profesionalismo que caracteriza a la actriz y que ahora se sabe, es acompañado de un estilo de vida donde se acepta a sí misma y busca armonía entre su familia, amigos y carrera.