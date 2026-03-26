La condición que Anne Hathaway puso a los productores de ‘El diablo viste a la moda 2’

Anne Hathaway pidió a los productores de El diablo viste a la moda 2 que no se incluyeran modelos “extremadamente delgadas” en la película. Así lo reveló Meryl Streepen una reciente entrevista sobre la secuela.
El comentario surge a partir de la experiencia del elenco durante la producción, ya que ambas actrices tuvieron la oportunidad de asistir a desfiles y eventos reales en la Semana de la Moda de Milán.
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La petición de Anne Hathaway para los productores de EL diablo viste a las moda 2
Meryl Streepcontó en una entrevista con Harper's Bazaar que le sorprendió la belleza de las modelos, pero también le llamó la atención que muchas lucían extremadamente delgadas, algo que pensaba que ya había quedado atrás en la industria. Según explicó, Anne Hathaway tuvo la misma impresión y decidió tomar cartas en el asunto.
"Pensé que todo eso se había solucionado hace años. Annie también se dio cuenta", declaró la actriz, " y fue directamente a hablar con los productores, consiguiendo que le prometieran que las modelos del desfile que estábamos preparando para nuestra película no estarían tan esqueléticas". Streep agregó sobre su compañera: "Es una mujer admirable".
La secuela de El diablo viste a la moda retoma la historia casi 20 años después del estreno original de 2006, con el regreso del elenco principal y un enfoque que también busca actualizar la visión del mundo de la moda. El estreno está programado para el próximo 1 de mayo.
En ese mismo reportaje, el equipo creativo explicó que la nueva película busca alejarse de estándares poco realistas y apostar por una estética más actual, tanto en el vestuario como en la imagen de los personajes.
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Meryl Streep habla de la expectativa que rodea El diablo viste a las moda 2
Meryl Streeptambién confesó que se siente inquieta por la gran expectativa que ha generado el rodaje de la secuela. Según explicó, el cariño del público por la película es tan grande que el equipo tiene la responsabilidad de ofrecer un proyecto que esté a la altura.
"Aunque éramos conscientes del impacto de la primera película hace dos décadas, creo que ninguna de nosotras estaba preparada para la avalancha de simpatía y atención ávida que nos rodeó durante el rodaje", declaró la actriz, que interpreta a Miranda Priestly, la calculadora y sofisticada editora de una revista Runway. "Necesitábamos barreras policiales y control de multitudes.
Hace unos meses, Meryl Streep fue vista filmando la esperada secuela en Nueva York junto a sus compañeros de reparto, entre ellos Anne Hathaway, Stanley Tucci y Emily Blunt.
“Llegaron autobuses llenos de fans, y los paparazzi nos rodearon; no paraban de interponerse delante de la cámara, y se produjo un altercado con el equipo”, recordó la actriz ganadora del Oscar.” Annie mantuvo la calma, pero yo estaba nerviosa", agregó.