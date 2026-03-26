La condición que Anne Hathaway puso a los productores de ‘El diablo viste a la moda 2’

La petición de Anne Hathaway para los productores de EL diablo viste a las moda 2

Meryl Streep contó en una entrevista con Harper's Bazaar que le sorprendió la belleza de las modelos, pero también le llamó la atención que muchas lucían extremadamente delgadas, algo que pensaba que ya había quedado atrás en la industria. Según explicó, Anne Hathaway tuvo la misma impresión y decidió tomar cartas en el asunto.

Meryl Streep caracterizada como Miranda Priestly en el set de la secuela de 'El Diablo viste a la Moda' (Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images)

"Pensé que todo eso se había solucionado hace años. Annie también se dio cuenta", declaró la actriz, " y fue directamente a hablar con los productores, consiguiendo que le prometieran que las modelos del desfile que estábamos preparando para nuestra película no estarían tan esqueléticas". Streep agregó sobre su compañera: "Es una mujer admirable".

La secuela de El diablo viste a la moda retoma la historia casi 20 años después del estreno original de 2006, con el regreso del elenco principal y un enfoque que también busca actualizar la visión del mundo de la moda. El estreno está programado para el próximo 1 de mayo.

En ese mismo reportaje, el equipo creativo explicó que la nueva película busca alejarse de estándares poco realistas y apostar por una estética más actual, tanto en el vestuario como en la imagen de los personajes.