'Nate' de 'El diablo viste a la moda' reacciona a su ausencia en la esperada secuela de la película

Casi veinte años después del estreno de la icónica película El Diablo Viste a la Moda (Devil wears prada), sus fieles fans se preparan para recibir una esperada secuela que ya figura como uno de los estrenos más comentados del año. Sin embargo, uno de los personajes más memorables de la primera entrega no estará presente. Se trata de Nate Cooper, interpretado por Adrian Grenier.
La esperada continuación del clásico pop llegará a los cines el 1 de mayo de 2026, marcando casi dos décadas desde el estreno de la película original, que con el paso del tiempo se ha convertido en un fenómeno cultural. La secuela contará nuevamente con las actuaciones de Meryl Streep , Anne Hathaway y gran parte de su reconocido elenco original.
Publicidad
¿El personaje interpretado por Adrian Grenier es el más odiado de la película?
En la película original de 2006, Adrian Grenier interpretó a Nate, el novio de Andy Sachs, personaje interpretado por Anne Hathaway. Andy es una joven periodista que consigue trabajo como asistente de Miranda Priestly, la temida editora de la revista de moda Runway, interpretada por Meryl Streep. A lo largo de la historia, Andy intenta adaptarse al exigente mundo editorial mientras su relación con Nate comienza a deteriorarse.
Con el paso de los años, fans han vuelto a analizar la película y comenzaron a cuestionar la actitud de Nate. Algunos incluso lo han señalado como el “verdadero villano” de la historia, al considerar que no apoyó lo suficiente la carrera de Andy. En redes sociales, varios espectadores han comentado que Nate debió respaldar más a su pareja y sentirse orgulloso de sus logros, en lugar de molestarse en varias ocasiones por el tiempo y la dedicación que ella invertía en su trabajo.
En una reciente entrevista, Adrian Grenier habló con sinceridad sobre su ausencia en esta segunda entrega. Según reveló, fue el propio David Frankel, director de la película original, quien le informó que su personaje no formaría parte de la nueva historia. Aunque admitió que le habría encantado regresar al proyecto y expresó cierta decepción por la decisión, el actor aseguró que entiende el enfoque del equipo creativo. Sin embargo, no perdió la oportunidad de bromear sobre la posibilidad de un spin-off centrado en Nate Cooper, su personaje, al que describió como uno de los más polémicos de la película.
Publicidad
Grenier reconoció, además, que su personaje pudo haber reaccionado de forma exagerada en algunos momentos y que el conflicto entre Nate y Andy no se trataba únicamente de que ella se perdiera su cumpleaños, sino de las expectativas y compromisos dentro de la relación. “Una cosa que sí diré es que pensé que su reacción se sintió un poco débil y demasiado sumisa, lo cual no resultaba atractivo”, comentó el actor. “Y quizá tampoco fue atractivo para ella que él se sintiera herido porque se perdió su cumpleaños, en lugar de ser claro sobre sus expectativas y sus límites”.
El actor también reflexionó sobre la manera en que Nate enfrentaba la situación. Desde su punto de vista, el personaje pudo haber mostrado más firmeza al expresar lo que esperaba de la relación, en lugar de reaccionar con frustración o inseguridad y molestarse en lugar de tener una conversación.