'Nate' de 'El diablo viste a la moda' reacciona a su ausencia en la esperada secuela de la película

¿El personaje interpretado por Adrian Grenier es el más odiado de la película?

En la película original de 2006, Adrian Grenier interpretó a Nate, el novio de Andy Sachs, personaje interpretado por Anne Hathaway. Andy es una joven periodista que consigue trabajo como asistente de Miranda Priestly, la temida editora de la revista de moda Runway, interpretada por Meryl Streep. A lo largo de la historia, Andy intenta adaptarse al exigente mundo editorial mientras su relación con Nate comienza a deteriorarse.

Con el paso de los años, fans han vuelto a analizar la película y comenzaron a cuestionar la actitud de Nate. Algunos incluso lo han señalado como el “verdadero villano” de la historia, al considerar que no apoyó lo suficiente la carrera de Andy. En redes sociales, varios espectadores han comentado que Nate debió respaldar más a su pareja y sentirse orgulloso de sus logros, en lugar de molestarse en varias ocasiones por el tiempo y la dedicación que ella invertía en su trabajo.

NEW YORK - JUNE 19: (L-R) Actors Meryl Streep, Adrian Grenier and Anne Hathaway attend the 20th Century Fox premiere of The Devil Wears Prada at the Loews Lincoln Center Theatre on June 19, 2006 in New York City. (Photo by Evan Agostini/Getty Images) (Evan Agostini/Getty Images)

En una reciente entrevista, Adrian Grenier habló con sinceridad sobre su ausencia en esta segunda entrega. Según reveló, fue el propio David Frankel, director de la película original, quien le informó que su personaje no formaría parte de la nueva historia. Aunque admitió que le habría encantado regresar al proyecto y expresó cierta decepción por la decisión, el actor aseguró que entiende el enfoque del equipo creativo. Sin embargo, no perdió la oportunidad de bromear sobre la posibilidad de un spin-off centrado en Nate Cooper, su personaje, al que describió como uno de los más polémicos de la película.