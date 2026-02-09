Romeo Beckham se hace polémico tatuaje en medio del pleito con su hermano Brooklyn

El nuevo tatuaje del joven de 23 años se puede apreciar en una foto en blanco y negro que compartió un estudio de tatuajes con sede en Londres a través de su cuenta de Instagram el domingo.
Publicidad
Romeo Beckham estrena un tatuaje dedicado a su familia
Romeo Beckham reposteó en sus historias de Instagram la imagen en blanco y negro que publicó el estudio de tatuajes de su nuevo diseño con la palabra “Familia” en letra cursiva colocada encima de la cruz y las alas de ángel que el modelo ya tenía en la nuca.
"Familia @romeobeckham", escribió el tatuador junto a la imagen del nuevo diseño.
El nuevo tatuaje de Romeo llega poco días después de que se revelara que su hermano Brooklyn había modificado el suyo dedicado a su papá David Beckham.
El chef llevaba tatuada en el brazo un ancla con la palabra “DAD”, en homenaje al exfutbolista; sin embargo, en las últimas semanas ese diseño fue cubierto por lo que parecen ser una estrella de mar y dos salvavidas, de acuerdo con fotos recientes obtenidas por Page Six.
Además, Brooklyn tenía tatuados en el dedo los nombres de sus tres hermanos: Romeo, Cruz y Harper, sin embargo, a principios de este mes la tinta parecía estar cubierta.
Publicidad
Brooklyn Beckham borra su tatuaje dedicado a su papá
Una fuente le declaró a Page Six, que Brooklyn Beckhamse sometió a tratamientos láser para modificar el diseño dedicado a su papá porque “quería que desapareciera”.
La misma fuente señaló que el fotógrafo también cubrió otro tatuaje en el pecho dedicado a su mamá, Victoria Beckham, en medio de la fuerte tensión dentro de la familia.
El mes pasado, Brooklyn, quien se casó con Nicola en 2022, acusó a sus papás, David y Victoria Beckham, de intentar arruinar su relación desde antes de su boda: "Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento a pesar de lo emocionada que estaba por usar su diseño", escribió el joven de 26 años en una declaración de Instagram del 19 de enero, "lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo".
Y agregó: “Mi familia ha faltado al respeto a mi esposa constantemente, sin importar cuánto hayamos intentado unirnos como uno solo”.