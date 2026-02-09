Romeo Beckham se hace polémico tatuaje en medio del pleito con su hermano Brooklyn

Romeo Beckham estrena un tatuaje dedicado a su familia

Romeo Beckham reposteó en sus historias de Instagram la imagen en blanco y negro que publicó el estudio de tatuajes de su nuevo diseño con la palabra “Familia” en letra cursiva colocada encima de la cruz y las alas de ángel que el modelo ya tenía en la nuca.

Romeo Beckham (Instagram)

"Familia @romeobeckham", escribió el tatuador junto a la imagen del nuevo diseño.

El nuevo tatuaje de Romeo llega poco días después de que se revelara que su hermano Brooklyn había modificado el suyo dedicado a su papá David Beckham.

Romeo Beckham (Instagram)

El chef llevaba tatuada en el brazo un ancla con la palabra “DAD”, en homenaje al exfutbolista; sin embargo, en las últimas semanas ese diseño fue cubierto por lo que parecen ser una estrella de mar y dos salvavidas, de acuerdo con fotos recientes obtenidas por Page Six.

Además, Brooklyn tenía tatuados en el dedo los nombres de sus tres hermanos: Romeo, Cruz y Harper, sin embargo, a principios de este mes la tinta parecía estar cubierta.