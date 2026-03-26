Cruz Beckham llora en pleno concierto tras cantar canción dedicada a su hermano Brooklyn

El joven músico, de 21 años, se quebró en el escenario al cantar Loneliest Boy, un tema que, según diversas interpretaciones, estaría dedicado a su hermano mayor, Brooklyn Beckham, con quien mantiene un distanciamiento desde hace meses.

La presentación tuvo lugar en el Courtyard Theatre, en Londres, donde Cruz actuó junto a su banda frente a un público que incluía a sus padres y a su hermano Romeo. Durante la interpretación, el cantante se mostró visiblemente afectado, al punto de necesitar apoyo sobre el escenario.

Loneliest Boy no pasó desapercibida. El tema incluye versos que muchos interpretaron como un mensaje directo hacia Brooklyn, en medio de la ruptura que atraviesa la familia desde principios de 2026.

“El chico más solitario, mamá no habla demasiado, le estás rompiendo el corazón. Se nota en las pequeñas cosas que no haces, supongo que al final eres tú, contigo mismo y tú. Dime, ¿cómo vives cuando no tienes a nadie que perder?”, dice una de las estrofas.



Cruz Beckham broke down in tears while singing and playing guitar at his London show, delivering an emotional performance of “Loneliest Boy” at the Courtyard Theatre on Tuesday. The song—widely believed to be dedicated to his brother Brooklyn Beckham, who has seemingly distanced… pic.twitter.com/LPbs7e9nZV — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) March 26, 2026

Testigos señalaron que el ambiente se volvió especialmente emotivo a medida que avanzaba la canción, cuyas letras hacen referencia a la soledad, la distancia y las tensiones familiares.

El chico más solitario, apuesta todo por él, para encontrar algo malo en alguien bueno, siempre lo hace. El chico más solitario, espero que estés escuchando, no alejes a todos tus amigos cuando estamos intentando mostrarte cariño”, menciona otra parte de la canción.