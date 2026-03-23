Nicola Peltz detalla la vida de Brooklyn Beckham con su familia: 'Es como un hijo más'

Nicola Peltz asegura que Brooklyn es como un hijo más en su familia

Durante una entrevista con la edición de Elle España, Nicola Peltz aseguró que sus papás, Nelson Peltz y Claudia Heffner Peltz, ven a Brooklyn Beckham “como a otro hijo” más dentro de la familia.

Brooklyn Peltz Beckham, Nelson Peltz y Nicola Peltz Beckham (Instagram)

También reveló cómo su esposo se ha integrado a la dinámica familiar, incluso es muy cercano a sus hermanos: “Se lleva muy bien con mis hermanos. Juegan mucho al fútbol juntos”, contó Nicola, quien forma parte de una familia de ocho hermanos.

Sus declaraciones reflejan la buena relación que mantiene el joven con sus suegros, en contraste con el distanciamiento que mantiene con sus propios papás, Victoria y David Beckham, incluyendo a sus hermanos Cruz y Romeo, y su hermana Harper.

Brooklyn Beckham, Nicola Peltz y Claudia Heffner (Instagram)

Brooklyn ha sido visto en varias ocasiones junto a sus suegros. Han celebrado juntos distintas fechas importantes, como el cumpleaños de Claudia, el pasado 12 de marzo, e incluso, él y su esposa celebraron una ceremonia de renovación de votos el 2 de agosto de 2025, en la que Nelson fue el encargado de oficiarla.