Romeo Beckham y Mia Regan se separan después de 5 años de relación

Mia Regan tiene una gran relación con Victoria, la mamá de Romeo

La pareja comenzó a salir en 2019, pero esperó para hacer su primera aparición pública en una alfombra roja de noviembre de 2021.

Romeo Beckham y Mia Regan (Messika)

Regan le dijo anteriormente a la revista Vogue que la mamá de su entonces novio, la diseñadora de moda Victoria Beckham, la ayudó a calmar sus nervios antes de ese momento tan importante.

"Incluso con solo hablar de lo que uso con ella, qué uñas y maquillaje voy a usar, es bueno tener esa figura", le dijo al medio. Victoria y Regan desarrollaron un vínculo estrecho a lo largo de la relación de esta última con Romeo.

Mia Regan, novia de Romeo Beckham, y Victoria Beckham (Instagram/Victoria Beckham)

En 2022, la ex estrella del pop incluso lanzó una colección cápsula de su marca homónima diseñada en colaboración con Regan. “Mia siempre ha tenido un enfoque único hacia la moda y el estilismo. Me encanta que sea divertida y que no tenga miedo de probar cosas nuevas en lo que respecta a su estilo personal, lo que se refleja en la cápsula”, dijo Victoria a Vogue en 2022. “Esta cápsula es completamente Mia. Y eso me encanta".