La gran historia de 'Chachalacas', la perrita que Salma Hayek adoptó en Veracruz

Salma Hayek impulsa rescate animal en Veracruz y adopción de cachorros

El caso de “Chachalacas” no solo enterneció a miles de usuarios, sino que también abrió la conversación sobre la adopción responsable de perros en México. Los 10 cachorros, Miel, Mini Panda, Cometa, Jacinto, Churro, Nube, Canela, Tigre, Luna y Sol, ya están listos para encontrar una familia que les ofrezca estabilidad y cuidado a largo plazo.

Cada uno tiene una personalidad única, algo que la actriz destacó al compartir las características de los perros para facilitar su proceso de adopción. Desde cachorros juguetones y enérgicos hasta otros más tranquilos y afectuosos, el objetivo es encontrar al compañero ideal para cada adoptante, promoviendo decisiones responsables e informadas. La actriz también detalló las descripciones para asegurarse de que los pequeños lleguen a familias comprometidas y responsables. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Salma adopta perros, y como ha mencionado en varias entrevistas, es algo a lo que no puede resistirse.

El proceso se lleva a cabo a través del perfil de Instagram @adoptaunchachito, donde los interesados deben completar un formulario detallado. Este filtro busca asegurar que los perritos lleguen a hogares comprometidos, evitando adopciones impulsivas y promoviendo una cultura de responsabilidad en torno al cuidado animal.