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Espectáculos

La gran historia de 'Chachalacas', la perrita que Salma Hayek adoptó en Veracruz

La actriz Salma Hayek protagoniza una emotiva historia de rescate animal en Veracruz al ayudar a una perrita callejera que, inesperadamente, dio a luz a 10 cachorros.
sáb 21 marzo 2026 03:39 PM
Salma Hayek está realizando la promoción de la cinta `El Gato con BotasÂ´.
Salma Hayek está realizando la promoción de la cinta `El Gato con BotasÂ´. (Getty Images)

La historia de Salma Hayek y “Chachalacas” ha captado la atención en redes sociales y medios en México, no solo por el gesto de la actriz, sino por el giro inesperado que tuvo este rescate animal en Veracruz. Durante una visita reciente a su estado natal, la actriz encontró a dos perritas en la calle: Chachalacas y su hija Panela. Ambas se encontraban en condiciones que requerían atención inmediata, por lo que Hayek decidió llevárselas para asegurar que recibieran atención veterinaria.

Lo que comenzó como un acto de empatía hacia perros callejeros en Veracruz pronto se transformó en una historia aún más significativa. Tras llevar a la perrita con un veterinario, se confirmó que estaba embarazada. Semanas después, la perrita dio a luz a 10 cachorros, multiplicando la atención sobre este caso que rápidamente se volvió viral en plataformas como Instagram y TikTok, donde miles de usuarios comenzaron a compartir la historia.

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Salma Hayek impulsa rescate animal en Veracruz y adopción de cachorros

El caso de “Chachalacas” no solo enterneció a miles de usuarios, sino que también abrió la conversación sobre la adopción responsable de perros en México. Los 10 cachorros, Miel, Mini Panda, Cometa, Jacinto, Churro, Nube, Canela, Tigre, Luna y Sol, ya están listos para encontrar una familia que les ofrezca estabilidad y cuidado a largo plazo.

Cada uno tiene una personalidad única, algo que la actriz destacó al compartir las características de los perros para facilitar su proceso de adopción. Desde cachorros juguetones y enérgicos hasta otros más tranquilos y afectuosos, el objetivo es encontrar al compañero ideal para cada adoptante, promoviendo decisiones responsables e informadas. La actriz también detalló las descripciones para asegurarse de que los pequeños lleguen a familias comprometidas y responsables. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Salma adopta perros, y como ha mencionado en varias entrevistas, es algo a lo que no puede resistirse.

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El proceso se lleva a cabo a través del perfil de Instagram @adoptaunchachito, donde los interesados deben completar un formulario detallado. Este filtro busca asegurar que los perritos lleguen a hogares comprometidos, evitando adopciones impulsivas y promoviendo una cultura de responsabilidad en torno al cuidado animal.

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Salma Hayek solo busca que los perritos tengan un lugar amoroso

Este rescate animal en Veracruz impulsado por Salma Hayek también puso sobre la mesa temas urgentes como la esterilización de mascotas y el abandono animal en México.

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De acuerdo con lo difundido, no se busca un perfil económico o de vivienda específico, sino personas que puedan brindar amor, tiempo y un entorno seguro para los cachorros, quienes se estima serán de tamaño mediano a grande.

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Salma Hayek

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