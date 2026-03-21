La gran historia de 'Chachalacas', la perrita que Salma Hayek adoptó en Veracruz

La historia de Salma Hayek y “Chachalacas” ha captado la atención en redes sociales y medios en México, no solo por el gesto de la actriz, sino por el giro inesperado que tuvo este rescate animal en Veracruz. Durante una visita reciente a su estado natal, la actriz encontró a dos perritas en la calle: Chachalacas y su hija Panela. Ambas se encontraban en condiciones que requerían atención inmediata, por lo que Hayek decidió llevárselas para asegurar que recibieran atención veterinaria.
Lo que comenzó como un acto de empatía hacia perros callejeros en Veracruz pronto se transformó en una historia aún más significativa. Tras llevar a la perrita con un veterinario, se confirmó que estaba embarazada. Semanas después, la perrita dio a luz a 10 cachorros, multiplicando la atención sobre este caso que rápidamente se volvió viral en plataformas como Instagram y TikTok, donde miles de usuarios comenzaron a compartir la historia.