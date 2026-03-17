François Pinault Jr, hijastro de Salma Hayek, se compromete con la condesa Lara Cosima

François Pinault Jr. se compromete con Lara Cosima Henckel von Donnersmarck

El anuncio lo dio a conocer la propia Lara Cosima a través de su cuenta de Instagram, donde compartió dos imágenes: la primera de una sesión en pareja dentro de una cabina fotográfica en las que aparece besando a su prometido, y la segunda de una elegante tarjeta que anuncia su compromiso junto a una dirección de la ciudad de Nueva York.

François Pinault Jr. y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck (Instagram)

El mensaje que acompañó la publicación fue muy claro: “Me comprometí con mi mejor amigo y el chico más genial del mundo”, escribió la modelo de 22 años, lo que de inmediato provocó miles de reacciones y una ola de mensajes de felicitaciones por parte de seguidores y amigos cercanos.

Aproximadamente un mes antes, en febrero, la aristócrata alemana compartió otra serie de fotografías junto a Pinault para celebrar su primer aniversario.

François Pinault Jr. y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck (Instagram)

La fundadora de la marca de moda Cosima es hija del cineasta Florian Henckel von Donnersmarck y de Christiane Asschenfeldt, reconocida por haber sido la primera directora ejecutiva internacional de Creative Commons.