François Pinault Jr, hijastro de Salma Hayek, se compromete con la condesa Lara Cosima

La modelo germano-estadounidense de 22 años, miembro de la familia noble austrohúngara Henckel von Donnersmarck, compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram con una serie de fotos, comenzando con una tierna imagen de ella con Pinault dentro de una cabina de fotos.
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François Pinault Jr. se compromete con Lara Cosima Henckel von Donnersmarck
El anuncio lo dio a conocer la propia Lara Cosima a través de su cuenta de Instagram, donde compartió dos imágenes: la primera de una sesión en pareja dentro de una cabina fotográfica en las que aparece besando a su prometido, y la segunda de una elegante tarjeta que anuncia su compromiso junto a una dirección de la ciudad de Nueva York.
El mensaje que acompañó la publicación fue muy claro: “Me comprometí con mi mejor amigo y el chico más genial del mundo”, escribió la modelo de 22 años, lo que de inmediato provocó miles de reacciones y una ola de mensajes de felicitaciones por parte de seguidores y amigos cercanos.
Aproximadamente un mes antes, en febrero, la aristócrata alemana compartió otra serie de fotografías junto a Pinault para celebrar su primer aniversario.
La fundadora de la marca de moda Cosima es hija del cineasta Florian Henckel von Donnersmarck y de Christiane Asschenfeldt, reconocida por haber sido la primera directora ejecutiva internacional de Creative Commons.
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¿Quién es François Pinault Jr.?
François Pinault Jr., nacido en 1998, es hijo del primer matrimonio de François-Henri Pinault con Dorothée Lepère y forma parte de la familia detrás del grupo de lujo Kering, un conglomerado que reúne algunas de las firmas de moda más influyentes del mundo.
Entre sus medios hermanos se encuentra Valentina Paloma Pinault, hija de Salma Hayek, casada desde 2009 con François-Henri Pinault. También es medio hermano de Augustin James, hijo de la modelo Linda Evangelista.
Aunque mantiene un perfil discreto, François Jr. aparece ocasionalmente en eventos relacionados con su entorno familiar. Ha sido visto en partidos del club francés Stade Rennais, propiedad de los Pinault, así como en inauguraciones de arte contemporáneo en la Bourse de Commerce, un espacio cultural en París impulsado por la colección artística de la familia.