Siguen los cumpleaños y ahora Alejandro Fernández envía una felicitación a su hijo, Emiliano: "Te amo con toda mi alma"

Alejandro Fernández celebró con gran emoción el cumpleaños número 26 de su hijo Emiliano, a quien dedicó un mensaje lleno de amor en Instagram acompañado de varias fotografías de su infancia.
"El Potrillo" dejó ver la cercanía y el orgullo que siente por él, mostrando su faceta más íntima y familiar al hacer un recorrido por distintos episodios en la vida de su .
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Emiliano, hijo de Alejandro Fernández y Ximena Díaz, cumple 26 años y así lo celebró el cantante
“¡¡¡Feliz cumpleaños, Emiliano!!! No sé ni cómo explicar lo mucho que te amo ni el orgullo que me da verte como eres”, escribió Alejandro Fernández en su cuenta de Instagram para enviar una felicitación a su hijo, al celebrar su cumpleaños 26.
En la publicación, compuesta por una serie de imágenes de distintos momentos de la infancia de Emi, el cantante destacó las cualidades humanas de su hijo y la admiración que le provoca: “Tienes un corazón enorme, enano, y eso es algo muy tuyo que siempre me ha hecho quererte y admirarte muchísimo”.
El intérprete también pidió a Dios que acompañe a Emiliano en esta nueva etapa de su vida: “Nomás le pido a Dios que te cuide, que te regale un año lleno de cosas buenas, de paz y de muchos sueños cumplidos”.
El mensaje incluyó una promesa de apoyo incondicional, reafirmando el vínculo entre padre e hijo: “Aquí estoy y aquí voy a estar siempre pa’ ti en todo. Te amo con toda mi alma”.
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América Fernández se suma a las felicitaciones por el cumpleaños de su hermano, Emiliano
Quien también se hizo presente en la publicación fue América Fernández, una de las hijas mayores de Alejandro, para sumarse a las felicitaciones por el cumpleaños de su hermano.
“Baby Emiiii”, escribió América, mostrando el cariño y complicidad que existe entre los hermanos.
Recientemente Emiliano formó el dúo Tinu x Emi junto a su hermana Valentina Fernández. Su apuesta ha consistido en mezclar géneros, romper moldes y marcar una diferencia clara con el estilo de su padre y abuelo, quienes son figuras emblemáticas de la música ranchera.
La publicación de Alejandro Fernández rápidamente generó reacciones entre sus fans, quienes destacaron la ternura de las palabras y el orgullo que el intérprete de "Nube viajera" siente por su hijo.
Con este gesto, Alejandro volvió a mostrar que, más allá de los escenarios y la fama, su mayor orgullo está en su familia y en el amor que comparte con sus herederos.
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¿Cuántos hijos tiene Alejandro Fernández y quiénes son sus mamás?
Alejandro Fernández tiene cinco hijos en total. Su familia está dividida en dos relaciones anteriores a la actual con Karla Laveaga, que marcaron su vida personal durante los años noventa y principios de los 2000.
Tres de sus hijos —Alejandro Fernández Jr., América Fernández y Camila Fernández— son fruto de su relación con América Guinart.
Mientras a que sus dos hijos menores, Emiliano Fernández y Valentina Fernández, los tuvo con la modelo colombiana Ximena Díaz.