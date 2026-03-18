Siguen los cumpleaños y ahora Alejandro Fernández envía una felicitación a su hijo, Emiliano: "Te amo con toda mi alma"

Emiliano, hijo de Alejandro Fernández y Ximena Díaz, cumple 26 años y así lo celebró el cantante

“¡¡¡Feliz cumpleaños, Emiliano!!! No sé ni cómo explicar lo mucho que te amo ni el orgullo que me da verte como eres”, escribió Alejandro Fernández en su cuenta de Instagram para enviar una felicitación a su hijo, al celebrar su cumpleaños 26.

Alejandro Fernández celebra el cumpleaños 26 de su hijo Emiliano con emotivo mensaje (Instagram / Alejandro Fernández)

En la publicación, compuesta por una serie de imágenes de distintos momentos de la infancia de Emi, el cantante destacó las cualidades humanas de su hijo y la admiración que le provoca: “Tienes un corazón enorme, enano, y eso es algo muy tuyo que siempre me ha hecho quererte y admirarte muchísimo”.

El intérprete también pidió a Dios que acompañe a Emiliano en esta nueva etapa de su vida: “Nomás le pido a Dios que te cuide, que te regale un año lleno de cosas buenas, de paz y de muchos sueños cumplidos”.

Alejandro Fernández celebra el cumpleaños 26 de su hijo Emiliano con emotivo mensaje (Instagram / Alejandro Fernández)

El mensaje incluyó una promesa de apoyo incondicional, reafirmando el vínculo entre padre e hijo: “Aquí estoy y aquí voy a estar siempre pa’ ti en todo. Te amo con toda mi alma”.

