Cazzu demuestra que es fan de Alejandro Fernández en videos que se vuelven virales

Cazzu demuestra que es fan de Alejandro Fernández

En uno de los videos, Cazzu aparece sentada en lo que parece ser un estudio de grabación, mientras está concentrada y emocionada sonando Procuro olvidarte de fondo.

Sus gestos faciales y movimientos de manos evidencian que está sintiendo la letra de manera profunda, como si la interpretara junto a Alejandro Fernández. Para muchos fans, fue un guiño de la artista hacia el repertorio del cantante mexicano y una muestra de su conexión con la música regional.

En otro video, con el tema Te quiero, te quiero de fondo, Cazzu se levanta y baila con espontaneidad, mientras disfruta del ritmo y la interpretación de Alejandro Fernández.



La naturalidad con la que se mueve y se divierte reforzó la percepción de los seguidores: no solo conoce su música, sino que realmente la disfruta como fan.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Usuarios comenzaron a comentar, etiquetando directamente a Alejandro Fernández y pidiendo un posible dueto con Cazzu.

Mensajes como “Dúo con Alejandro Fernández y nuestra bella CAZZU, please” o “@alexoficial un dúo con @cazzu sería lo MAXIMOOOOO” se multiplicaron, mostrando la ilusión del público por un encuentro musical entre géneros distintos.