Espectáculos

Cazzu demuestra que es fan de Alejandro Fernández en videos que se vuelven virales

Cazzu se dejó llevar por la música de Alejandro Fernández y demuestra que es fan del “Potrillo”.
jue 05 febrero 2026 01:47 PM
cazzu-alejandro-fernandez.jpg
Cazzu y Alejandro Fernández (Getty Images)

Cazzu volvió a generar conversación en redes sociales , pero esta vez no por un estreno musical, sino por su admiración por Alejandro Fernández.

Videos compartidos por el productor argentino Nico Cotton en sus stories de Instagram muestran a la cantante disfrutando y cantando a todo pulmón canciones del intérprete mexicano, dejando en claro que es una fan del "Potrillo".

Cazzu demuestra que es fan de Alejandro Fernández

En uno de los videos, Cazzu aparece sentada en lo que parece ser un estudio de grabación, mientras está concentrada y emocionada sonando Procuro olvidarte de fondo.

Sus gestos faciales y movimientos de manos evidencian que está sintiendo la letra de manera profunda, como si la interpretara junto a Alejandro Fernández. Para muchos fans, fue un guiño de la artista hacia el repertorio del cantante mexicano y una muestra de su conexión con la música regional.

En otro video, con el tema Te quiero, te quiero de fondo, Cazzu se levanta y baila con espontaneidad, mientras disfruta del ritmo y la interpretación de Alejandro Fernández.

@lanotadelentretenimiento ¿Quisieras escuchar una colaboración entre Cazzu y Alejandro Fernández? #cazzu #cazzufans #alejandrofernandez ♬ original sound - lanotadelentretenimiento

La naturalidad con la que se mueve y se divierte reforzó la percepción de los seguidores: no solo conoce su música, sino que realmente la disfruta como fan.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Usuarios comenzaron a comentar, etiquetando directamente a Alejandro Fernández y pidiendo un posible dueto con Cazzu.

Mensajes como “Dúo con Alejandro Fernández y nuestra bella CAZZU, please” o “@alexoficial un dúo con @cazzu sería lo MAXIMOOOOO” se multiplicaron, mostrando la ilusión del público por un encuentro musical entre géneros distintos.

Nico Cotton, el productor que ha sido vinculado sentimentalmente con Cazzu

Detrás de las imágenes está Nico Cotton, productor musical argentino y colaborador cercano de Cazzu, quien también ha sido vinculado sentimentalmente con ella en distintos momentos.

nico-cotton-cazzu.jpg
Nico Cotton y Cazzu (Instagram)

Hasta ahora, ni Cazzu ni Alejandro Fernández han reaccionado públicamente, y no hay confirmación de un proyecto en común.

Sin embargo, estos videos bastaron para dejar claro algo que sus fans celebran: Cazzu es fan de Alejandro Fernández, y su admiración por el cantante traspasó las fronteras digitales.

Cazzu Alejandro Fernández

QuienFebrero

