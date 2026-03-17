Alejandro Fernández felicitó a su nieta Mía, hija de su hijo Alex Fernández Jr. por su cumpleaños número 4, a través de su cuenta de Instagram. ‘El Potrillo’ mostró videos y fotografías de momentos que ha compartido con la pequeña, junto a un emotivo mensaje donde aceptó tener “un lugar muy especial” en su corazón y que “el amor que siento por ti no deja de crecer”.
Alejandro Fernández felicita a su nieta Mía en su cumpleaños 4: “Tienes un lugar muy especial en mi corazón”
La felicitación de Alejandro Fernández a su nieta Mía
Mediante su cuenta de Instagram , Alejandro Fernández compartió una publicación dedicada a festejar el cumpleaños número 4 de su nieta Mía, quien es hija de Alex Fernández Jr., el primogénito de ‘El Potrillo’ y de su esposa Alexia Hernández.
“El tiempo está volando…y a veces me cuesta creer lo rápido que pasan los años. Mi Vita, mi princesa, tienes un lugar muy muy muy especial en mi corazón. Hay algo en tu forma de reír, de cantar y de disfrutar este mundo que siempre logra sacarme una sonrisa”, mencionó Alejandro Fernández en su publicación.
‘El Potrillo’ continuó deseando un feliz cumpleaños a su nieta: “Y mientras el tiempo sigue corriendo, hay algo que tengo clarísimo… el amor que siento por ti no deja de crecer. Feliz cumpleaños, mi princesa. Te amo muchísimo”.
En la imágenes compartidas por Alejandro Fernández se le puede ver montando a caballo junto a su nieta, videos de Mía cantando, disfrazada de Spiderman, en Disney, así como otros retratos de la hija de Alex Fernández Jr. y Alexia Hernández.
¿Quién es Mía? La nieta de Alejandro Fernández
Mía es la hija mayor de Alex Fernández Jr. y Alexia Hernández, nació el 17 de marzo de 2022. Tiene una hermana menor, Nirvana, quien nació el 7 de enero de 2024. Ambas son fruto de la relación entre el hijo de Alejandro Fernández y Alexia Hernández.
El 11 de noviembre de 2022 Alex y Alexia se casaron en Zapopan. En una entrevista con Ventaneando, Alex confesó querer tener tres o cuatro bebés, aunque deben esperar ya que el nacimiento de Nirvana fue por cesárea, por lo que por ahora no ha habido un nuevo integrante en la familia Fernández Hernández.
Las demás nietas de Alejandro Fernández
Además de Mía, la hija mayor de Alex Fernández Jr., ‘El Potrillo’ también es abuelo de Nirvana, la hija menor de Alex y de Cayetana, la única hija que tiene Camila Fernández y que nació el 14 de marzo de 2021, lo que la convierte en la nieta mayor del cantante.
Hace apenas unos días, Alejandro también felicitó a su nieta Cayetana en una publicación de Instagram , donde escribió que “desde el día que llegaste a este mundo supe que Dios me había regalado una de las bendiciones más grandes de mi vida”. Fernández también deseó un feliz cumpleaños a la hija de Camila.
Desde que nacieron sus nietas, Alejandro Fernández, se ha mostrado en una nueva faceta de su vida, disfrutando de tiempo con ellas y desarrollándose como abuelo.