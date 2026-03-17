Alejandro Fernández felicita a su nieta Mía en su cumpleaños 4: “Tienes un lugar muy especial en mi corazón”

La felicitación de Alejandro Fernández a su nieta Mía

Mediante su cuenta de Instagram , Alejandro Fernández compartió una publicación dedicada a festejar el cumpleaños número 4 de su nieta Mía, quien es hija de Alex Fernández Jr., el primogénito de ‘El Potrillo’ y de su esposa Alexia Hernández.

Mía es hija de Alex Fernández Jr. (Instagram - @alexoficial)

“El tiempo está volando…y a veces me cuesta creer lo rápido que pasan los años. Mi Vita, mi princesa, tienes un lugar muy muy muy especial en mi corazón. Hay algo en tu forma de reír, de cantar y de disfrutar este mundo que siempre logra sacarme una sonrisa”, mencionó Alejandro Fernández en su publicación.

‘El Potrillo’ continuó deseando un feliz cumpleaños a su nieta: “Y mientras el tiempo sigue corriendo, hay algo que tengo clarísimo… el amor que siento por ti no deja de crecer. Feliz cumpleaños, mi princesa. Te amo muchísimo”.

Alejandro Fernández compartió varias fotografías junto a su nieta. (Instagram - @alexoficial)

En la imágenes compartidas por Alejandro Fernández se le puede ver montando a caballo junto a su nieta, videos de Mía cantando, disfrazada de Spiderman, en Disney, así como otros retratos de la hija de Alex Fernández Jr. y Alexia Hernández.