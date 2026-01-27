Camila Fernández revela el gran susto que vivieron tras la cirugía de emergencia de Alejandro Fernández

La hija del intérprete explicó que, aunque la situación fue delicada, la intervención médica se realizó justo a tiempo. “

Pues todos estamos más nerviosos que él, la verdad. Él anda todo feliz, gracias a Dios lo hicieron 10 minutos antes de que le explotara el apéndice, entonces está bien. No le explotó, que es lo bueno”, declaró.

Alejandro Fernández (Instagram)

Camila detalló que, además de la apendicitis, Alejandro Fernández presentó un cuadro de gripa, lo que prolongó ligeramente su recuperación. “Gracias a Dios también le dio gripa al pobre, entonces anda con un gripón”, comentó, asegurando que el cantante se mantiene estable y bajo observación médica.

La joven confirmó que El Potrillo ya se encuentra cumpliendo con el descanso indicado por los doctores, y que su evolución ha sido positiva. “Reposo sí, y está perfecto. Gracias a Dios, todo bien”, afirmó, destacando el buen ánimo que mantiene su padre tras la cirugía.

