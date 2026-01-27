Camila Fernández habló sobre la salud de su papa, Alejandro Fernández, quien recientemente fue operado de emergencia.
la cantante afirmó que Alejandro se encuentra en buen estado de salud y recuperándose satisfactoriamente luego de haber sido sometido a una cirugía de emergencia por apendicitis a inicios de este 2026.
Camila Fernández revela el gran susto que vivieron tras la cirugía de emergencia de Alejandro Fernández
La hija del intérprete explicó que, aunque la situación fue delicada, la intervención médica se realizó justo a tiempo. “
Pues todos estamos más nerviosos que él, la verdad. Él anda todo feliz, gracias a Dios lo hicieron 10 minutos antes de que le explotara el apéndice, entonces está bien. No le explotó, que es lo bueno”, declaró.
Camila detalló que, además de la apendicitis, Alejandro Fernández presentó un cuadro de gripa, lo que prolongó ligeramente su recuperación. “Gracias a Dios también le dio gripa al pobre, entonces anda con un gripón”, comentó, asegurando que el cantante se mantiene estable y bajo observación médica.
La joven confirmó que El Potrillo ya se encuentra cumpliendo con el descanso indicado por los doctores, y que su evolución ha sido positiva. “Reposo sí, y está perfecto. Gracias a Dios, todo bien”, afirmó, destacando el buen ánimo que mantiene su padre tras la cirugía.
Alejandro Fernández se recupera para regresar a los escenarios
Respecto a su regreso a los escenarios, Camila señaló que no hay preocupación al respecto y que será cuestión de tiempo para volver a verlo cantar. Aunque no se dio una fecha precisa, dejó claro que la recuperación avanza conforme a lo esperado y que Alejandro Fernández está enfocado en su restablecimiento total.
La hija del cantante también confirmó que la familia Fernández recordará en febrero el natalicio de Vicente Fernández, una tradición que mantienen año con año en el rancho familiar. “Siempre vamos y lo festejamos porque ahí está. Estamos acostumbrados a la fiesta el 17”, expresó, subrayando la importancia de mantener vivo el legado del Charro de Huentitán.
Finalmente, Camila adelantó que esta semana grabará en la Ciudad de México su nueva producción discográfica, continuando con sus proyectos profesionales mientras su padre se recupera.