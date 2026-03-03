¿Habrá boda? Alejandro Fernández habla claro sobre su futuro con Karla Laveaga

Alejandro Fernández habla de su futuro con Karla Laveaga

Alejandro Fernández y Karla Laveaga mantienen una relación de poco más de una década, tiempo en el que han reafirmado su compromiso de seguir juntos. Aunque su relación es muy estable, el matrimonio no figura en sus planes. Así lo confirmó el cantante al ser cuestionado sobre una posible boda, dejando claro que, por ahora, están cómodos tal como están.

Alejandro Fernández y Karla Laveaga (Instagram)

“Pues sí, qué más, para qué una boda, llevamos 16 años…”, declaró el cantante durante un encuentro con un grupo de reporteros luego del concierto que ofreció en Monterrey.

Sin embargo, fue contundente al referirse al matrimonio, pues para él, el compromiso no necesita formalizarse legalmente para ser auténtico: “Llevamos 16 años. He durado más que casado. El amor es lo que nos une”, agregó.

Alejandro Fernández y Karla Laveaga. (Instagram @karlalaveaga)

Ante el plan de tener hijos con Karla Laveaga, el intérprete no descartó por completo la idea y dejó abierta la posibilidad: “No sé, no les voy a decir que no. La tarea se hace, eso sí”, bromeó.