¿Habrá boda? Alejandro Fernández habla claro sobre su futuro con Karla Laveaga

Alejandro Fernández atraviesa una etapa de plenitud personal junto a Karla Laveaga, con quien mantiene una relación sólida desde hace varios años. Sin embargo, aunque la pareja se muestra inseparable y estable, el matrimonio no parece formar parte de sus planes.
En una reciente entrevista, “El Potrillo” habló con naturalidad sobre su romance y dejó claro que ambos tienen acuerdos definidos y están cómodos viviendo su historia como compañeros, sin necesidad de llegar al altar.
Alejandro Fernández habla de su futuro con Karla Laveaga
Alejandro Fernández y Karla Laveaga mantienen una relación de poco más de una década, tiempo en el que han reafirmado su compromiso de seguir juntos. Aunque su relación es muy estable, el matrimonio no figura en sus planes. Así lo confirmó el cantante al ser cuestionado sobre una posible boda, dejando claro que, por ahora, están cómodos tal como están.
“Pues sí, qué más, para qué una boda, llevamos 16 años…”, declaró el cantante durante un encuentro con un grupo de reporteros luego del concierto que ofreció en Monterrey.
Sin embargo, fue contundente al referirse al matrimonio, pues para él, el compromiso no necesita formalizarse legalmente para ser auténtico: “Llevamos 16 años. He durado más que casado. El amor es lo que nos une”, agregó.
Ante el plan de tener hijos con Karla Laveaga, el intérprete no descartó por completo la idea y dejó abierta la posibilidad: “No sé, no les voy a decir que no. La tarea se hace, eso sí”, bromeó.
Alejandro Fernández habla de sus hijos en Juego de Voces y deja pistas sobre el Mundial
Alejandro Fernández se mostró de buen ánimo al hablar sobre la nueva temporada de Juego de Voces, programa en el que participarán sus hijos Camila y Alex. Orgulloso de esta nueva etapa para ellos, el cantante dejó claro que estará atento a cada paso que den en la competencia.
Sobre cómo planea apoyarlos, respondió con su característico sentido del humor: “Ay, les voy a mandar un videíto”. Aunque su agenda suele estar llena de compromisos, aseguró que seguirá de cerca su desempeño y los respaldará, incluso a la distancia si es necesario. Cuando le preguntaron si cantaría junto a ellos en el programa, reaccionó entre risas y evasivas, sin confirmar, pero tampoco descartar, una posible aparición especial.
En el terreno profesional, el intérprete también generó expectativa al referirse al próximo Mundial de fútbol. Ante la pregunta sobre una posible participación musical en el evento, respondió: “Pues ahí les tengo una sorpresita”, dejando entrever que podría estar preparando un proyecto vinculado al torneo.
Finalmente, el artista fue cuestionado sobre un detalle muy personal: la arracada que perteneció a su papá, Vicente Fernández. Alejandro confirmó que la conserva y habló del profundo valor sentimental que tiene para él. “Ojalá. Pero la tengo guardada. Me la voy a poner”, expresó, dejando ver que el legado del “Charro de Huentitán” sigue muy presente en su vida.