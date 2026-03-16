Harry y Meghan se enfrentarán a los blockbusters de verano; su documental ‘Cookie Queens’ llegará a las salas de cine
El documental ‘Cookie Queens’ producido por el príncipe Harry Meghan Markle encontró distribuidor y será estrenado en cines en verano, época en la que son lanzadas las películas más comerciales y taquilleras.
Meghan Markley elpríncipe Harrysiguen presentes en el mundo del espectáculo con su documental "Cookie Queens", un documental que se estrenará en los cines de Estados Unidos este verano.
Esta producción, realizada por Archewell Productions, se adentra en la icónica temporada de venta de galletas de las Girl Scouts of the USA, una tradición que cada año moviliza a miles de niñas en todo el país.
La historia llegará durante el verano a las salas de cine luego de su estreno en el Festival de Sundance y, por lo tanto, tendrá frente a sí a algunas de las películas más esperadas del año, y que seguramente acapararán los ingresos en taquilla.
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¿De qué se trata el documental 'Cookie Queens' producido por el príncipe Harry y Meghan Marle?
El documental Cookie Queens, producido por Archewell, destaca el esfuerzo de varias jóvenes participantes mientras enfrentan el desafío de vender galletas en sus comunidades, una actividad que se ha convertido en una de las iniciativas juveniles más significativas de Estados Unidosy que ahora forma parte de la cultura americana.
La campaña anual genera cerca de 800 millones de dólares en ventas, consolidándose no solo como un fenómeno cultural, sino también económico.
A través de las historias de sus protagonistas, la película producida por Harry y Meghan explora cómo estas niñas desarrollan habilidades clave como liderazgo, comunicación y espíritu emprendedor, y cómo es el día a día de las girls scouts, los desafíos que tienen que pasar y también el gran impacto económico que significa para su país.
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El estreno de 'Cookie Queens' en el Festival de Sundance 2026
El documental tuvo su estreno mundial durante el Festival de Cine de Sundance 2026, donde Meghan Markle y el príncipe Harry asistieron para presentar la película junto al equipo creativo y las niñas protagonistas del documental.
La directora Alysa Nahmias explicó que el proyecto busca ir más allá de la tradicional venta de galletas y mostrar una historia sobre el crecimiento personal de las niñas.
Según la cineasta, la temporada de ventas sirve como una ventana para hablar sobre temas como la ambición, la confianza, la presión social y el proceso de crecer en el mundo actual.
El documental muestra cómo las participantes enfrentan desafíos personales mientras intentan alcanzar sus metas durante la campaña.
Durante la presentación del filme, Meghan Markle destacó que la película puede parecer ligera al inicio, pero que en realidad ofrece una mirada profunda sobre la infancia y la formación de identidad en las niñas.
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La conexión personal de Meghan Markle con las 'Cookies Queens'
El proyecto también tiene un significado especial para Meghan Markle, ya que durante su infancia formó parte de las Girl Scouts.
Por esta razón, la duquesa de Sussex ha expresado que se sintió especialmente identificada con la historia y con el impacto que esta organización tiene en la vida de muchas niñas , ya que es una cultura con la que ella misma creció y forma parte importante de su vida.
El documental muestra cómo la venta de galletas no solo es una tradición conocida por millones de personas, sino también una experiencia educativa que enseña responsabilidad, trabajo en equipo y habilidades empresariales desde una edad temprana.
El lanzamiento de Cookie Queens llega además en un momento importante para Meghan Markle, quien recientemente anunció que su marca de estilo de vida As Ever continuará desarrollándose de forma independiente tras finalizar su colaboración con Netflix.
'Cookie Queens' vs. los blockbusters de verano
El gran reto del documental producido por el príncipe Harry y Meghan Markle, Cookie Queens, en su corrida comercial es que llegará a las salas de cine en una época en la que el público espera con ansias los blockbusters del verano.
A partir de mayo y hasta julio próximos se espera que lleguen a la pantalla grande algunas de las películas más esperadas del año.
En mayo se estrenará El Diablo Viste a la Moda 2, The Mandalorian & Grogu y Masters of The Universe.
En junio llegarán a los cines Toy Story 5 y Supergirl: Woman of Tomorrow.
Mientras que julio se espera el lanzamiento de La Odisesa y Paw Patrol: The Dino Movie.