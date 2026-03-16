Harry y Meghan se enfrentarán a los blockbusters de verano; su documental ‘Cookie Queens’ llegará a las salas de cine

Meghan Markle y el príncipe Harry siguen presentes en el mundo del espectáculo con su documental "Cookie Queens", un documental que se estrenará en los cines de Estados Unidos este verano.

Esta producción, realizada por Archewell Productions, se adentra en la icónica temporada de venta de galletas de las Girl Scouts of the USA, una tradición que cada año moviliza a miles de niñas en todo el país.

La historia llegará durante el verano a las salas de cine luego de su estreno en el Festival de Sundance y, por lo tanto, tendrá frente a sí a algunas de las películas más esperadas del año, y que seguramente acapararán los ingresos en taquilla.