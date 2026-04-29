Alejandro Sanz habla por primera vez de la química con Shakira que desató rumores de romance

Ahora, el intérprete español habló sobre el tema y dejó claro que entre ambos siempre existió una amistad, asegurando que esa fue la mejor relación posible entre ellos.
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Alejandro Sanz habla sobre la química con Shakira
La relación artística entre Alejandro Sanz y Shakira ha sido una de las más recordadas del pop en español. Desde el lanzamiento de “La Tortura”, su evidente química sobre el escenario y en pantalla desató durante años rumores sobre un posible romance.
Ahora, dos décadas después, el cantante español habló abiertamente sobre esa conexión en el programa español Lo de Évole, durante una charla con el conductor Jordi Évole mientras recorrían juntos las ciudades de Washington y Nueva York. Ahí dejó claro que entre ambos siempre existió una sólida amistad y que esa fue, en realidad, la mejor relación posible.
Évole fue el primero en sacar el tema durante la entrevista al decirle a Sanz: "Tenían que haber estado juntos… Se miran y yo los he visto tocando". A lo que el intérprete respondió: "Feeling no digo yo que no hubiera, pero ella tenía su novio, Antonio de la Rúa, que era amigo mío también”, declaró.
Se tenía que decir... y Jordi Évole lo dijo: "tendríais que haber estado juntos". Alejandro Sanz habla sobre su relación con Shakira y confiesa que pese a que "había feeling" ambos tenían pareja en ese momento y que a día de hoy se alegra de que no pasara nada porque su amistad "es una de las cosas más bonitas". #LoDeAlejandroSanz #AlejandroSanz
Évole, en tono de broma, dijo que si hubiera pasado algo entre él y Shakira, De la Rúa, seguramente, lo hubiera entendido. "Qué va no sé, yo también tenía pareja" agregó el cantautor de 57 años.
Alejandro Sanz reconoció que la química entre ambos sobre el escenario y en los videoclips siempre fue evidente; sin embargo, aclaró que eso nunca significó que existiera una relación sentimental.
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Alejandro Sanz habla de los rumores de romance con Shakira
Tras sincerarse sobre el tema, el cantante también reflexionó sobre el vínculo que mantiene con Shakira, a quien considera una amistad muy valiosa. Incluso aseguró que la cercanía que conservan hasta hoy probablemente no habría sido posible si en el pasado hubieran tenido un romance.
"¿Ya no hay tensión sexual?", insistió Évole. "Por supuesto que no la hay. Nosotros siempre estamos con las bromas y todo esto. Esto sería incesto, no sé cuánto. Pero agradezco mucho que no pasara por eso, porque realmente tengo una amistad con ella que no me gustaría perderla por nada", recalcó el cantante.
En el terreno profesional, Alejandro Sanz no escatimó elogios hacia Shakira. “Es una crack, es un 10. Hasta que no está todo al milímetro, no para”, expresó. Además, destacó el nivel de exigencia y perfeccionismo de la artista colombiana al recordar una experiencia de trabajo juntos: “Se metió a editar el video, me llamó y me hizo ir al estudio. Estuvimos toda la noche editándolo hasta que estuvo como queríamos los dos”, explicó.
Cuando Alejandro Sanz y Shakira unieron sus voces para lanzar “La Tortura”, el cantante español acababa de divorciarse de Jaydy Michel, mamá de su hija Manuela. Dos años después inició una relación con Raquel Perera, con quien tuvo a sus hijos Dylan y Alma. Por su parte, la artista colombiana tenía una relación estable con Antonio de la Rúa, hijo del fallecido político argentino Fernando de la Rúa.
Ahora, el cantante español atraviesa una etapa plena y feliz. “Estoy tan a gusto con lo que me pasa, con mi familia, con mi entorno, con lo que me ocurre”, expresó.
Además, Alejandro Sanz confesó sentirse muy feliz junto a su actual pareja, la actriz peruana, Stephanie Cayo, quien incluso apareció por videollamada durante la entrevista. “Es muy bonito estar enamorado. Y estoy enamorado, sí”, reconoció.