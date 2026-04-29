Alejandro Sanz habla por primera vez de la química con Shakira que desató rumores de romance

Alejandro Sanz habla de los rumores de romance con Shakira

Tras sincerarse sobre el tema, el cantante también reflexionó sobre el vínculo que mantiene con Shakira, a quien considera una amistad muy valiosa. Incluso aseguró que la cercanía que conservan hasta hoy probablemente no habría sido posible si en el pasado hubieran tenido un romance.

Shakira y Alejandro Sanz (Getty Images)

"¿Ya no hay tensión sexual?", insistió Évole. "Por supuesto que no la hay. Nosotros siempre estamos con las bromas y todo esto. Esto sería incesto, no sé cuánto. Pero agradezco mucho que no pasara por eso, porque realmente tengo una amistad con ella que no me gustaría perderla por nada", recalcó el cantante.

En el terreno profesional, Alejandro Sanz no escatimó elogios hacia Shakira. “Es una crack, es un 10. Hasta que no está todo al milímetro, no para”, expresó. Además, destacó el nivel de exigencia y perfeccionismo de la artista colombiana al recordar una experiencia de trabajo juntos: “Se metió a editar el video, me llamó y me hizo ir al estudio. Estuvimos toda la noche editándolo hasta que estuvo como queríamos los dos”, explicó.

Alejandro Sanz y Shakira (Getty Images)

Cuando Alejandro Sanz y Shakira unieron sus voces para lanzar “La Tortura”, el cantante español acababa de divorciarse de Jaydy Michel, mamá de su hija Manuela. Dos años después inició una relación con Raquel Perera, con quien tuvo a sus hijos Dylan y Alma. Por su parte, la artista colombiana tenía una relación estable con Antonio de la Rúa, hijo del fallecido político argentino Fernando de la Rúa.

Ahora, el cantante español atraviesa una etapa plena y feliz. “Estoy tan a gusto con lo que me pasa, con mi familia, con mi entorno, con lo que me ocurre”, expresó.



Además, Alejandro Sanz confesó sentirse muy feliz junto a su actual pareja, la actriz peruana, Stephanie Cayo, quien incluso apareció por videollamada durante la entrevista. “Es muy bonito estar enamorado. Y estoy enamorado, sí”, reconoció.