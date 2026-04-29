Qué le pasó a Olivia Wilde: su transformación física desata teorías y preocupación

En redes sociales surgieron teorías que van desde supuestos procedimientos estéticos hasta especulaciones sobre pérdida de peso. Sin embargo, hasta ahora Wilde no ha hecho declaraciones sobre estos comentarios, mientras crece una discusión más amplia sobre los estándares de belleza en Hollywood.

Más que una conversación sobre si hubo o no retoques, la reacción ha vuelto a encender el debate sobre el escrutinio al que están sometidas las celebridades, particularmente las mujeres, respecto a su envejecimiento.

Olivia Wilde (Getty Images)

No obstante, la controversia creció después de que el Dr. Jesse Morse compartiera a través de X un video de una entrevista reciente de Olivia Wilde y señalara que la actriz presentaría signos asociados con el llamado Ozempic face, término popular usado para describir la pérdida de volumen facial que algunas personas experimentan tras una reducción acelerada de peso.

El especialista mencionó rasgos como disminución de masa muscular en el rostro y ojeras pronunciadas, y aprovechó para advertir sobre el uso de este tipo de medicamentos con fines estéticos.

"La 'cara de Ozempic' es casi imposible de revertir", dijo el especialista.