Las recientes apariciones públicas de Olivia Wilde volvieron a poner a la actriz y directora en el centro de la conversación digital. Fotografías de la estrella en eventos como Fashion Trust U.S. y el Festival Internacional de Cine de San Francisco detonaron comentarios sobre un aparente cambio en su cara, especialmente por facciones más marcadas y una imagen que algunos usuarios calificaron como “irreconocible”.
Qué le pasó a Olivia Wilde: su transformación física desata teorías y preocupación
Qué le pasó a Olivia Wilde: su transformación física desata teorías y preocupación
En redes sociales surgieron teorías que van desde supuestos procedimientos estéticos hasta especulaciones sobre pérdida de peso. Sin embargo, hasta ahora Wilde no ha hecho declaraciones sobre estos comentarios, mientras crece una discusión más amplia sobre los estándares de belleza en Hollywood.
Más que una conversación sobre si hubo o no retoques, la reacción ha vuelto a encender el debate sobre el escrutinio al que están sometidas las celebridades, particularmente las mujeres, respecto a su envejecimiento.
No obstante, la controversia creció después de que el Dr. Jesse Morse compartiera a través de X un video de una entrevista reciente de Olivia Wilde y señalara que la actriz presentaría signos asociados con el llamado Ozempic face, término popular usado para describir la pérdida de volumen facial que algunas personas experimentan tras una reducción acelerada de peso.
El especialista mencionó rasgos como disminución de masa muscular en el rostro y ojeras pronunciadas, y aprovechó para advertir sobre el uso de este tipo de medicamentos con fines estéticos.
"La 'cara de Ozempic' es casi imposible de revertir", dijo el especialista.
“Ozempic face” is nearly impossible to reverse— Jesse Morse, M.D. (@DrJesseMorse) April 28, 2026
Advice: AVOID OZEMPIC/Semaglutide https://t.co/OnzrVHWdV6
Olivia Wilde critica la normalización de procedimientos estéticos
Las declaraciones del médico detonaron una nueva conversación sobre los riesgos detrás de la búsqueda de la “delgadez perfecta”, especialmente en la industria del entretenimiento, donde la presión sobre la imagen sigue siendo constante.
La conversación en torno a su apariencia también tomó fuerza porque Olivia Wilde ha sido crítica, desde hace años, de la presión estética en Hollywood y de la normalización de los procedimientos cosméticos. En una entrevista con Good Morning America, la actriz afirmó que “hay demasiadas mujeres jóvenes cortándose la cara”, al cuestionar cómo ciertos estándares terminan uniformando los rostros en la industria.
En otra conversación con Glamour, Olivia Wilde defendió una visión menos obsesionada con la perfección y aseguró que con la edad se ha sentido “menos preocupada por todo eso”, además de afirmar que ya no siente presión por “verse bonita todo el tiempo”.
Su postura también ha incluido críticas al culto antiaging y a la idea de que envejecer debe combatirse. En entrevistas la también directora ha mostrando rechazo a ciertos procedimientos estéticos, incluso llegó a decir que los fillers le resultan inquietantes y que el Botox hace que todos se vean “como figuras de cera”.
Por eso, para muchos seguidores, el debate reciente alrededor de su rcara también tiene una capa irónica: una actriz que durante años ha cuestionado esos mandatos vuelve a estar en el centro de una conversación precisamente sobre los estándares que ha criticado.