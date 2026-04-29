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Espectáculos

Qué le pasó a Olivia Wilde: su transformación física desata teorías y preocupación

Las recientes apariciones de Olivia Wilde encendieron comentarios sobre su aspecto físico. Entre teorías y preocupación, el debate apunta también a la presión estética de Hollywood.
mié 29 abril 2026 01:38 PM
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Olivia Wilde (Getty Images)
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Qué le pasó a Olivia Wilde: su transformación física desata teorías y preocupación

En redes sociales surgieron teorías que van desde supuestos procedimientos estéticos hasta especulaciones sobre pérdida de peso. Sin embargo, hasta ahora Wilde no ha hecho declaraciones sobre estos comentarios, mientras crece una discusión más amplia sobre los estándares de belleza en Hollywood.

Más que una conversación sobre si hubo o no retoques, la reacción ha vuelto a encender el debate sobre el escrutinio al que están sometidas las celebridades, particularmente las mujeres, respecto a su envejecimiento.

69th San Francisco International Film Festival - Opening Night
Olivia Wilde (Getty Images)

No obstante, la controversia creció después de que el Dr. Jesse Morse compartiera a través de X un video de una entrevista reciente de Olivia Wilde y señalara que la actriz presentaría signos asociados con el llamado Ozempic face, término popular usado para describir la pérdida de volumen facial que algunas personas experimentan tras una reducción acelerada de peso.

El especialista mencionó rasgos como disminución de masa muscular en el rostro y ojeras pronunciadas, y aprovechó para advertir sobre el uso de este tipo de medicamentos con fines estéticos.

"La 'cara de Ozempic' es casi imposible de revertir", dijo el especialista.

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Olivia Wilde critica la normalización de procedimientos estéticos

Las declaraciones del médico detonaron una nueva conversación sobre los riesgos detrás de la búsqueda de la “delgadez perfecta”, especialmente en la industria del entretenimiento, donde la presión sobre la imagen sigue siendo constante.

La conversación en torno a su apariencia también tomó fuerza porque Olivia Wilde ha sido crítica, desde hace años, de la presión estética en Hollywood y de la normalización de los procedimientos cosméticos. En una entrevista con Good Morning America, la actriz afirmó que “hay demasiadas mujeres jóvenes cortándose la cara”, al cuestionar cómo ciertos estándares terminan uniformando los rostros en la industria.

69th San Francisco International Film Festival - Opening Night
Olivia Wilde (Getty Images)

En otra conversación con Glamour, Olivia Wilde defendió una visión menos obsesionada con la perfección y aseguró que con la edad se ha sentido “menos preocupada por todo eso”, además de afirmar que ya no siente presión por “verse bonita todo el tiempo”.

Su postura también ha incluido críticas al culto antiaging y a la idea de que envejecer debe combatirse. En entrevistas la también directora ha mostrando rechazo a ciertos procedimientos estéticos, incluso llegó a decir que los fillers le resultan inquietantes y que el Botox hace que todos se vean “como figuras de cera”.

Olivia Wilde
Si tu cara es cuadrada, los cortes que te ayuden a dar textura y con capas te van a favorecer de sobremanera. (Olivia Wilde/ Amy Sussman/Getty Images)

Por eso, para muchos seguidores, el debate reciente alrededor de su rcara también tiene una capa irónica: una actriz que durante años ha cuestionado esos mandatos vuelve a estar en el centro de una conversación precisamente sobre los estándares que ha criticado.

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