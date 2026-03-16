Él es Sam Kim, el prometido de EJAE que inspiró a la estrella de KPop Demon Hunters

La cantante y compositora EJAE está viviendo uno de los momentos más destacados de su carrera ya que mientras su nombre sigue ganando reconocimiento en la industria musical, su vida personal también brilla gracias a la etapa especial que comparte con su prometido, Sam Kim.
El éxito de EJAE, nombre artístico de Kim Eun-jae, ha crecido de manera espectacular en los últimos años. Su talento como cantante y compositora, combinado con su participación en el proyecto de Netflix KPop Demon Hunters, la ha consolidado como una figura destacada en el ámbito internacional. La película, que se ha convertido en una de las más populares del año, ha sido un fenómeno global que ha conquistado a audiencias de todas las edades, prueba de ello el Oscar que consiguió en la categoría Mejor Película Animada. Sin embargo, detrás de este éxito profesional también hay una historia personal cargada de evolución y amor, que ha construido junto a Sam Kim, su compañero de vida.