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Espectáculos

Él es Sam Kim, el prometido de EJAE que inspiró a la estrella de KPop Demon Hunters

La cantante y compositora EJAE vive un gran momento profesional gracias al éxito de KPop Demon Hunters y celebra su compromiso con Sam Kim.
lun 16 marzo 2026 07:25 PM
Netflix's KPopDemon Hunters Press Event
LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 18: (L-R) Ejae and Sam Kim attend Netflix's "KPopDemon Hunters" press event at Bar Lis on November 18, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Gonzalo Marroquin/Getty Images for Netflix) (Gonzalo Marroquin/Getty Images for Netflix)

La cantante y compositora EJAE está viviendo uno de los momentos más destacados de su carrera ya que mientras su nombre sigue ganando reconocimiento en la industria musical, su vida personal también brilla gracias a la etapa especial que comparte con su prometido, Sam Kim.

El éxito de EJAE, nombre artístico de Kim Eun-jae, ha crecido de manera espectacular en los últimos años. Su talento como cantante y compositora, combinado con su participación en el proyecto de Netflix KPop Demon Hunters, la ha consolidado como una figura destacada en el ámbito internacional. La película, que se ha convertido en una de las más populares del año, ha sido un fenómeno global que ha conquistado a audiencias de todas las edades, prueba de ello el Oscar que consiguió en la categoría Mejor Película Animada. Sin embargo, detrás de este éxito profesional también hay una historia personal cargada de evolución y amor, que ha construido junto a Sam Kim, su compañero de vida.

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La relación entre EJAE y Sam Kim, la historia de amor que inspiró su música

Sam Kim es un profesional con experiencia en la industria musical que actualmente se dedica al ámbito tecnológico. Durante varios años trabajó como productor y colaboró en procesos creativos dentro del mundo de la composición y grabación. Con el tiempo decidió cambiar de rumbo profesional y enfocarse en la programación y el desarrollo tecnológico. A pesar de ese giro en su carrera, sigue manteniendo un vínculo cercano con la música, especialmente a través del trabajo creativo y el intercambio de ideas con su prometida, la cantante y compositora Surcoreana EJAE.

La relación entre EJAE y Sam Kim tiene sus raíces en el mundo de la música. Ambos se conocieron en 2017 mientras participaban en una sesión de composición. Lo que comenzó como una colaboración profesional pronto se convirtió en una amistad cercana que, con el tiempo, dio paso a una relación sentimental que mantienen hasta ahora.

Netflix BAFTA Party
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Sam Kim and EJAE attends the Netflix afterparty for the BAFTA Film Awards 2026 at The Twenty Two on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Sam Lort for Netflix via Getty Images) (Getty Images/via Getty images)

Desde entonces han mantenido una conexión directa al proceso creativo ya que en distintas ocasiones, la cantante ha contado que su prometido ha sido una de las personas con las que suele compartir sus primeras ideas musicales, escuchando demos o intercambiando opiniones sobre nuevas canciones e incluso inspirándose de manera directa para composiciones .

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El compromiso de EJAE y Sam Kim

Después de compartir varios años juntos, la pareja decidió dar un paso significativo en su relación. EJAE y Sam Kim anunciaron su compromiso en 2023, aunque han preferido mantener muchos aspectos de su vida privada alejados de los reflectores. La artista dio a conocer la noticia tiempo después en sus redes sociales, donde compartió algunas imágenes que capturaron la esencia de ese momento tan especial.

Según ha comentado la cantante en diversas entrevistas, la pareja planea casarse este 2026. Sin embargo, EJAE ha dejado claro que su agenda actual está repleta de proyectos musicales y compromisos profesionales por su éxitosa carrera musical y el rotundo éxito de Kpop Demon hunters, lo que ha llevado a que los preparativos se posterguen más de lo esperado.

KPop Demon Hunters NY Music Focused Tastemaker
NEW YORK, NEW YORK - DECEMBER 08: (L-R) Rei Ami, EJAE and Audrey Nuna attend the KPop Demon Hunters NY Music Focused Tastemaker on December 08, 2025 in New York City. (Photo by Mike Coppola/Getty Images for Netflix) (Mike Coppola/Getty Images for Netflix)

Mientras tanto, Sam sigue siendo un apoyo constante en esta etapa de crecimiento artístico de EJAE. Aunque mantiene un perfil bajo, ha estado presente en algunos eventos de la industria, respaldando la carrera de su prometida desde un lugar discreto. A pesar de su bajo perfil, EJAE ha expresado en varias ocasiones lo importante que es Sam en su vida personal y profesional.

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