Él es Sam Kim, el prometido de EJAE que inspiró a la estrella de KPop Demon Hunters

La relación entre EJAE y Sam Kim, la historia de amor que inspiró su música

Sam Kim es un profesional con experiencia en la industria musical que actualmente se dedica al ámbito tecnológico. Durante varios años trabajó como productor y colaboró en procesos creativos dentro del mundo de la composición y grabación. Con el tiempo decidió cambiar de rumbo profesional y enfocarse en la programación y el desarrollo tecnológico. A pesar de ese giro en su carrera, sigue manteniendo un vínculo cercano con la música, especialmente a través del trabajo creativo y el intercambio de ideas con su prometida, la cantante y compositora Surcoreana EJAE.

La relación entre EJAE y Sam Kim tiene sus raíces en el mundo de la música. Ambos se conocieron en 2017 mientras participaban en una sesión de composición. Lo que comenzó como una colaboración profesional pronto se convirtió en una amistad cercana que, con el tiempo, dio paso a una relación sentimental que mantienen hasta ahora.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Sam Kim and EJAE attends the Netflix afterparty for the BAFTA Film Awards 2026 at The Twenty Two on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Sam Lort for Netflix via Getty Images) (Getty Images/via Getty images)

Desde entonces han mantenido una conexión directa al proceso creativo ya que en distintas ocasiones, la cantante ha contado que su prometido ha sido una de las personas con las que suele compartir sus primeras ideas musicales, escuchando demos o intercambiando opiniones sobre nuevas canciones e incluso inspirándose de manera directa para composiciones .

