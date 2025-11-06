Revelan fecha de estreno de la esperada secuela de Kpop Demon Hunters

La secuela de Kpop Demon Hunters llegará en 2029

A pesar de que Kpop Demon Hunters a penas se estrenó este 2025, debido a su masivo éxito ya se ha confirmado una secuela para continuar con la historia de Rumi, Mira y Zoey, quien forman la banda de kpop llamada Huntrix.

De acuerdo con el medio Bloomberg, Sony y Netflix, las compañías detrás de Kpop Demos Hunters, han llegado a un acuerdo para desarrollar una segunda película, aunque este anuncio aún no se ha oficializado por alguna de las dos empresas.

Los creadores de Kpop Demon Hunters, Maggie Kang y Chris Appelhans, ya habían adelantado que existiría una secuela. (Getty Images)

El éxito de Kpop Demon Hunters

Según Netflix, Kpop Demon Hunters es una película que ha sido reproducida por más de 325,100,000, con lo que ha roto el logro de Alerta Roja, que llegó a ser la película más vista de la plataforma acumulando más de 230,900,000 reproducciones.

Por si esto fuera poco, el álbum de la película llegó a estar en el primer lugar de la lista de Billboard 200, mientras que las canciones Golden, Your Idol y Soda Pop continúan en el Billboard Hot 100, dentro de las primera 20 posiciones.