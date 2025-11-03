El piloto de F1 Charles Leclerc y su novia Alexandra Saint Mleux han hecho público su compromiso después de más de 2 años de relación juntos. Su amor los llevó a adoptar a Leo, un perrito que se ha convertido en el perrhijo de la pareja y que ha ganado fama dentro del mundo del automovilismo, convirtiéndose en toda una celebridad que desfila en el paddock junto a Charles y Alexandra.
Leo Leclerc, el hijo peludo de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux
Lo que debes saber de Leo Leclerc
Leo Leclerc Saint Mleux es un Dachshund, también conocido como perro salchicha, de pelo largo. La primera vez que Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux presentaron a Leo ante el mundo fue mediante redes sociales en mayo de 2024.
Para Alexandra Saint Mleux y Charles Leclerc, Leo no solo es un miembro más de la familia, es su hijo de cuatro patas. Cuando la pareja viaja para asistir a un Gran Premio o a descansar durante vacaciones, Leo siempre acompaña a sus papás y forma parte de los retratos familiares.
El paso de Leo Leclerc en el paddock
La mascota de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux ya es toda una celebridad dentro del mundo de la Fórmula 1 y se ha vuelto normal verlo en el paddock de los Grandes Premios alrededor del mundo junto a sus padres.
Leo Leclerc se ha convertido en un símbolo para los fanáticos de Charles Leclerc y Ferrari, quienes usan su imagen en carteles para mostrar su apoyo al piloto y a la escudería. Incluso algunos fans le piden a Charles y Alexandra fotografías con Leo, quien siempre se muestra tranquilo y amigable.
Leo Leclerc y su papel en la pedida de matrimonio de Leclerc y Saint Mleux
El pequeño Leo Leclerc jugó un papel fundamental durante la pedida de mano de Charles Leclerc a Alexandra Saint Mleux, ya que utilizó una placa en su collar con la leyenda “Dad wants to marry you!" (“¡Papá quiere casarse contigo!").
Por si esto fuera poco, el perrito salchicha posó junto a Alexandra y Charles durante las fotografías de recuerdo, donde el impresionante anillo de compromiso de Alexandra lució sobre el pelaje de Leo.
Los amigos perrunos dentro de la F1 de Leo Leclerc
Leo Leclerc no es el único perrito que se ha convertido en una celebridad dentro del mundo de la F1, también podemos encontrar a Simba, el poodle que Pierre Gasly y su novia Kika Gomes adoptaron hace algunos meses y a quien Leo ya conoce debido a la amistad que existe entre Pierre y Charles.
Antes de su lamentable fallecimiento, Roscoe Hamilton, el bulldog inglés del piloto Lewis Hamilton también era un visitante frecuente en las carreras de Fórmula 1 y llegó a compartir sesiones de juego con Leo Leclerc. Ambos se convirtieron en las mascotas no oficiales de la escudería Ferrari.
El compromiso entre Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux es el resultado de la relación que oficializaron desde mayo de 2023 cuando vimos a Alexandra por primera vez en el Gran Premio de Mónaco. El amor entre Charles y Alexandra es tan grande que se ve reflejado en el inmenso cariño que ambos tienen hacia su perrhijo, Leo Leclerc.