Leo Leclerc, el hijo peludo de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

Lo que debes saber de Leo Leclerc

Leo Leclerc Saint Mleux es un Dachshund, también conocido como perro salchicha, de pelo largo. La primera vez que Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux presentaron a Leo ante el mundo fue mediante redes sociales en mayo de 2024.

Este fue el look de Leo Leclerc durante el Gran Premio de Estados Unidos de 2025. (Instagram - @alexandrasaintmleux)

Para Alexandra Saint Mleux y Charles Leclerc, Leo no solo es un miembro más de la familia, es su hijo de cuatro patas. Cuando la pareja viaja para asistir a un Gran Premio o a descansar durante vacaciones, Leo siempre acompaña a sus papás y forma parte de los retratos familiares.

El paso de Leo Leclerc en el paddock

La mascota de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux ya es toda una celebridad dentro del mundo de la Fórmula 1 y se ha vuelto normal verlo en el paddock de los Grandes Premios alrededor del mundo junto a sus padres.

Alexandra Saint Mleux junto a Leo Leclerc durante el Gran Premio de Emilia Romagna en 2024. (Instagram - @alexandrasaintmleux)

Leo Leclerc se ha convertido en un símbolo para los fanáticos de Charles Leclerc y Ferrari, quienes usan su imagen en carteles para mostrar su apoyo al piloto y a la escudería. Incluso algunos fans le piden a Charles y Alexandra fotografías con Leo, quien siempre se muestra tranquilo y amigable.