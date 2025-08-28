¿Quién es Alexandra Saint Mleux, esposa de Charles Leclerc y fashion icon del momento?

En los últimos meses, la influencer y modelo Alexandra Saint Mleux se ha convertido en la inspiración de muchas mujeres. Ahora volvió a estar bajo los reflectores luego de su inesperada boda en Mónaco con el piloto Charles Leclerc.
Sin embargo, desde hace tiempo la teníamos en el radar gracias a su personalidad sobria y accesible, y el carisma que la caracterizan, con lo que se ha posicionado como una de las it girlsdel momento. No por nada es la imagen de una de las campañas publicitarias de Rhode .
¿Quién es Alexandra Saint Mleux?
Alexandra Malena Saint Mleux, de 23 años, es una influencer, modelo y creadora de contenido con raíces culturales europeas y mexicanas (por el lado materno) que ha ganado visibilidad internacional gracias a su presencia en moda, arte y redes sociales.
Nacida el 19 de junio de 2002 en Beaulieu-sur-Mer, Francia, creció en un entorno multicultural influido por su mamá, originaria de Cancún, Quintana Roo, y su padre suizo, lo que le dio una identidad bilingüe y un gusto por varias culturas desde muy joven.
En 2023, Alenxandra Saint Mleux llamó la atención de los fanáticos de Fórmula 1 al oficializar su relación con el piloto de la escudería Ferrari, Charles Leclerc.
Para su larga melena castaña, Alexandra opta por ondas muy relajadas o coletas.
El éxito de Alexandra Saint Mleux en Tiktok
No cabe duda de que ser WAG es lo menos relevante de la vida de Alexandra Saint Mleux, una chica amante del arte que convierte cada uno de sus outfits en declaraciones de moda que defienden un estilo sereno y femenino.
Sus millones de seguidores en redes sociales encuentran en ella una inspiración para vestir y para vivir de una manera más tranquila, cómoda y artística.