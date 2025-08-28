Publicidad

¿Quién es Alexandra Saint Mleux, esposa de Charles Leclerc y fashion icon del momento?

Alexandra Saint-Mleux es la WAG (esposa o novia de un deportista de alto perfil) que llegó a marcar tendencia con su estilo minimalista y relajado
sáb 28 febrero 2026 12:41 PM
Alexandra-Saint-Mleux-con-su-perro-Leo-Leclerc.jpg
Alexandra Saint Mleux ha llegado a imponer moda dentro y fuera de la F1. (Getty Images)

En los últimos meses, la influencer y modelo Alexandra Saint Mleux se ha convertido en la inspiración de muchas mujeres. Ahora volvió a estar bajo los reflectores luego de su inesperada boda en Mónaco con el piloto Charles Leclerc.

Sin embargo, desde hace tiempo la teníamos en el radar gracias a su personalidad sobria y accesible, y el carisma que la caracterizan, con lo que se ha posicionado como una de las it girls del momento. No por nada es la imagen de una de las campañas publicitarias de Rhode .

¿Quién es Alexandra Saint Mleux?

Alexandra Malena Saint Mleux, de 23 años, es una influencer, modelo y creadora de contenido con raíces culturales europeas y mexicanas (por el lado materno) que ha ganado visibilidad internacional gracias a su presencia en moda, arte y redes sociales.

Copia de WhatsApp Image 2025-10-20 at 6.38.56 PM.jpeg
Alexandra Saint Mleux (@alexandrasaintmleux)

Nacida el 19 de junio de 2002 en Beaulieu-sur-Mer, Francia, creció en un entorno multicultural influido por su mamá, originaria de Cancún, Quintana Roo, y su padre suizo, lo que le dio una identidad bilingüe y un gusto por varias culturas desde muy joven.

Charles Leclerc y Alexandra Saint-Mleux ya son esposos
Alexandra Saint Mleux y Charles Leclerc se casaron el 28 de febrero de 2026 en Mónaco

En 2023, Alenxandra Saint Mleux llamó la atención de los fanáticos de Fórmula 1 al oficializar su relación con el piloto de la escudería Ferrari, Charles Leclerc.

Antes de ser una it girl, Saint Mleux estudió Historia del Arte en el École du Louvre; de hecho, tiene una cuenta de Instagram ( @alexandramalenart ) dedicada a esta pasión.

Alexandra-Saint-Mleux-y-Robert-Zhao.jpg
Alexandra Saint Mleux entrevistó al artista Robert Zhao durante la semana de Art Basel en París. (Instagram - @alexandramalenart)

Si bien al principio mantuvo sus redes sociales privadas, desde hace algunos meses las abrió al público y empezó a compartir más sobre su estilo de vida.

En la actualidad, Alexandra tiene 3.4 millones de seguidores en Instagram ( @alexandrasaintmleux ) y 2 millones en TikTok ( @alexandrasaintmleux ). También cuenta con un sitio web ( https://alexandrasaintmleux.com/ ), donde puedes encontrar todos sus outfits.

Alexandra-Saint-Mleux-frente-al-mar.jpg
Uno de los pasatiempos favoritos de Alexandra es viajar. (Instagram - @alexandrasaintmleux)

El estilo de Alexandra Saint Mleux

Si tuviéramos que describir el estilo de Alexandra Saint Mleux en una palabra sería "encantador".

La esposa de Charles Leclerc ha construido un estilo en el que destacan vestidos de distinto largo, con siluetas elegantes y femeninas que resaltan su figura delgada y estilizada.

En cuanto a colores, Saint Mleux no tiene miedo de explorar distintos tonos, por lo que existe un outfit de esta WAG para cada color del arcoíris.

Alexandra-Saint-Mleux-para-Rhode.jpg
Alexandra Saint Mleux es embajadora de Rhode. (Instagram - @alexandrasaintmleux)

Su look se caracteriza por ser sencillo y fresco. En TikTok compartió su rutina de maquillaje que se compone de corrector, polvo compacto, bronzer ( Charlotte Tilbury Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Cream Bronzer ), blush ( Patrick Ta Beauty ), delineador café, rímel ( Maybelline Lash Sensational Full Fan Effect ), polvo traslucido, labial ( Charlotte Tilbury Pillow Talk ) e iluminador.

Para su larga melena castaña, Alexandra opta por ondas muy relajadas o coletas.

El éxito de Alexandra Saint Mleux en Tiktok

No cabe duda de que ser WAG es lo menos relevante de la vida de Alexandra Saint Mleux, una chica amante del arte que convierte cada uno de sus outfits en declaraciones de moda que defienden un estilo sereno y femenino.

Sus millones de seguidores en redes sociales encuentran en ella una inspiración para vestir y para vivir de una manera más tranquila, cómoda y artística.

@alexandrasaintmleux

Didn’t get a cute pic so here I am

♬ Me Gustas Tu - Sped Up Version - Manu Chao

