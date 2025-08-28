¿Quién es Alexandra Saint Mleux, esposa de Charles Leclerc y fashion icon del momento?

¿Quién es Alexandra Saint Mleux?

Alexandra Malena Saint Mleux, de 23 años, es una influencer, modelo y creadora de contenido con raíces culturales europeas y mexicanas (por el lado materno) que ha ganado visibilidad internacional gracias a su presencia en moda, arte y redes sociales.

Alexandra Saint Mleux (@alexandrasaintmleux)

Nacida el 19 de junio de 2002 en Beaulieu-sur-Mer, Francia, creció en un entorno multicultural influido por su mamá, originaria de Cancún, Quintana Roo, y su padre suizo, lo que le dio una identidad bilingüe y un gusto por varias culturas desde muy joven.

Alexandra Saint Mleux y Charles Leclerc se casaron el 28 de febrero de 2026 en Mónaco

En 2023, Alenxandra Saint Mleux llamó la atención de los fanáticos de Fórmula 1 al oficializar su relación con el piloto de la escudería Ferrari, Charles Leclerc.

Antes de ser una it girl, Saint Mleux estudió Historia del Arte en el École du Louvre; de hecho, tiene una cuenta de Instagram ( @alexandramalenart ) dedicada a esta pasión.

Alexandra Saint Mleux entrevistó al artista Robert Zhao durante la semana de Art Basel en París. (Instagram - @alexandramalenart)

Si bien al principio mantuvo sus redes sociales privadas, desde hace algunos meses las abrió al público y empezó a compartir más sobre su estilo de vida.

En la actualidad, Alexandra tiene 3.4 millones de seguidores en Instagram ( @alexandrasaintmleux ) y 2 millones en TikTok ( @alexandrasaintmleux ). También cuenta con un sitio web ( https://alexandrasaintmleux.com/ ), donde puedes encontrar todos sus outfits.