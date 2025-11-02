Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se comprometen tras dos años de relación

La historia de amor de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

La relación entre Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se confirmó públicamente en marzo de 2023, cuando la pareja asistió junta a la Paris Fashion Week. Más tarde, Alexandra acompañó al piloto monegasco al Gran Premio de Mónaco y, finalmente, hicieron su primera aparición pública como pareja en julio de ese mismo año durante el torneo de Wimbledon en Londres.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux (Instagram)

Desde entonces, la pareja se ha mostrado junta en diversas ocasiones, compartiendo momentos importantes como la victoria de Charles Leclerc en el Gran Premio de Mónaco 2024 y la adopción de su perrito Leo, quien formó parte de la romántica propuesta de matrimonio.

Aunque la joven de 23 años ha mantenido un perfil discreto, su relación con uno de los pilotos más destacados de la Fórmula 1 ha atraído la atención mediática. En los últimos meses, su personalidad sobria y accesible, junto al carisma que la caracterizan, la han posicionado como una de las 'it girls' del momento, llegando a ser la imagen de una de las campañas publicitarias de Rhode.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux (Instagram)

La influencer, quien tiene raíces mexicanas por parte de su mamá y ascendencia suiza del lado de su papá estudió Historia del Arte en el École du Louvre; de hecho, tiene una cuenta de Instagram dedicada a esta pasión.

Si bien comenzó teniendo sus redes sociales privadas, desde hace algunos meses las convirtió en públicas y empezó a compartir más sobre su estilo de vida. Hoy, Alexandra cuenta con 2.9 millones de seguidores en Instagram y 1.9 millones en TikTok.