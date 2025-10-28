Así se vivió el Gran Premio de México 2025: velocidad, música y fiesta en la CDMX

El domingo: una carrera llena de emoción

El día de la carrera comenzó con una temperatura perfecta y un ambiente inigualable. Desde temprano, las gradas estuvieron llenas de color, banderas y pancartas que mezclaban la pasión mexicana con el espíritu internacional de la F1.

En la arrancada, Norris mantuvo el control y evitó el caos en la primera curva, donde varios pilotos se disputaron posiciones al límite. A partir de ahí, el británico marcó el ritmo, administró la carrera con precisión y cruzó la meta en primer lugar, consiguiendo una victoria que lo catapultó al liderato del campeonato mundial.

Así se vivió un fin de semana lleno de emoción en el México GP (Getty Images)

El podio lo completaron Charles Leclerc, segundo, y Max Verstappen (Red Bull Racing), tercero, en una competencia marcada por adelantamientos, estrategias de neumáticos y una energía que no decayó ni un segundo. Con este resultado, Norris se convirtió en el nuevo líder del campeonato, desplazando a su compañero Oscar Piastri, que finalizó quinto.

Más de 400 000 personas asistieron al circuito a lo largo del fin de semana, consolidando al Gran Premio de la Ciudad de México como uno de los más espectaculares del calendario de la Fórmula 1.