Así se vivió el Gran Premio de México 2025: velocidad, música y fiesta en la CDMX
La Ciudad de México volvió a rugir con el sonido de los motores, los aplausos y la energía de miles de fans que hicieron del Gran Premio de México 2025 uno de los fines de semana más vibrantes del año. Entre la adrenalina del Autódromo Hermanos Rodríguez, la música en vivo y las fiestas que tomaron la ciudad, la capital se transformó en un escenario de emoción total.
El corazón del fin de semana: el Autódromo Hermanos Rodríguez
Desde el viernes, el Autódromo se llenó de vida. Las fan zones reunieron a aficionados de todas partes, con actividades, experiencias y puntos de encuentro para seguir cada práctica y clasificación. Los Beer Gardens de Heineken fueron una de las paradas obligadas: espacios al aire libre con música, ambiente relajado y cerveza 100% pura malta —además de Heineken 0.0 para quienes prefirieron vivir la experiencia sin alcohol.
El sábado, la pista se convirtió en un espectáculo de estrategia y velocidad. Lando Norris (McLaren) se llevó la pole position con un tiempo de 1:15.586, superando a Charles Leclerc (Ferrari) y a Lewis Hamilton (Mercedes), en una sesión que dejó claro que el británico estaba decidido a pelear por la victoria.
El domingo: una carrera llena de emoción
El día de la carrera comenzó con una temperatura perfecta y un ambiente inigualable. Desde temprano, las gradas estuvieron llenas de color, banderas y pancartas que mezclaban la pasión mexicana con el espíritu internacional de la F1.
En la arrancada, Norris mantuvo el control y evitó el caos en la primera curva, donde varios pilotos se disputaron posiciones al límite. A partir de ahí, el británico marcó el ritmo, administró la carrera con precisión y cruzó la meta en primer lugar, consiguiendo una victoria que lo catapultó al liderato del campeonato mundial.
El podio lo completaron Charles Leclerc, segundo, y Max Verstappen (Red Bull Racing), tercero, en una competencia marcada por adelantamientos, estrategias de neumáticos y una energía que no decayó ni un segundo. Con este resultado, Norris se convirtió en el nuevo líder del campeonato, desplazando a su compañero Oscar Piastri, que finalizó quinto.
Más de 400 000 personas asistieron al circuito a lo largo del fin de semana, consolidando al Gran Premio de la Ciudad de México como uno de los más espectaculares del calendario de la Fórmula 1.
El toque musical: Jungle en el Heineken Afterwork Vol. 5
La velocidad no fue lo único que marcó el fin de semana. El viernes, antes de que los autos tomaran la pista, la música se apoderó de la ciudad con el Heineken Afterwork Vol. 5, una fiesta privada encabezada por Jungle, el dúo británico que encendió la noche con su sonido funk y soul. El evento reunió a invitados de la industria, celebridades y amantes de la música, marcando el inicio no oficial de los días más intensos del año en la capital.
Celebrar al campeón: el after party en Bar 27
El domingo, después de la bandera a cuadros y la lluvia de confeti en el Autódromo, la celebración continuó en Bar 27, el punto de encuentro donde se reunieron invitados, fanáticos y algunas caras conocidas del paddock para cerrar con broche de oro el fin de semana. Entre brindis, música y conversaciones sobre la carrera, la noche se convirtió en el último giro de una jornada que combinó la emoción deportiva con la vida social de la CDMX.
El Gran Premio de México 2025 volvió a demostrar por qué no es solo una carrera, sino una experiencia que toma toda la ciudad. Desde las gradas hasta los afters, el fin de semana mezcló velocidad, estilo y celebración.