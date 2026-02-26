Hoteles, moda y ahora fútbol: El imperio empresarial de Cristiano Ronaldo crece con la compra del Almería

Cristiano Ronaldo compró parte del Almería

El anuncio oficial del club y Cristinano Ronaldo confirma que se trató de una “inversión estratégica” que refleja la ambición del cinco veces Balón de Oro por contribuir al fútbol más allá de las canchas. “Desde hace mucho tiempo, mi ambición ha sido contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club”, declaró Ronaldo en el comunicado oficial.

Cristiano Ronaldo. (Getty Images)

Por su parte, el presidente Mohamed Al Khereiji expresó: “Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera”.

Esta operación marca el ingreso de Ronaldo en la propiedad de un club europeo, específicamente en la Liga Hypermotion (Segunda División española), donde la UD Almería ocupa actualmente la tercera posición en la tabla, luchando por el ascenso directo a Primera División. El equipo, que descendió de LaLiga en la temporada 2023-2024 tras una campaña complicada (19° lugar con solo 21 puntos), busca regresar a la élite con este respaldo.

La historia del Almería de Cristiano Ronaldo

Fundada el 26 de julio de 1989 como Almería Club de Fútbol (adoptando el nombre actual en 2001), la UD Almería es un club relativamente joven en el fútbol español. Sus principales éxitos incluyen dos ascensos a Primera División: en 2006-2007 (como segundo clasificado bajo Unai Emery) y en 2012-2013 (vía playoffs).

En su mejor etapa en la élite, alcanzó el 8° lugar en la temporada 2007-2008. Actualmente juega en el UD Almería Stadium (capacidad aproximada de 18,331 espectadores tras remodelaciones). El club ha sido adquirido recientemente por inversores saudíes, lo que impulsó su expansión internacional.