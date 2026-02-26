Hoteles, moda y ahora fútbol: El imperio empresarial de Cristiano Ronaldo crece con la compra del Almería

Cristiano Ronaldo, el legendario futbolista portugués de 41 años, sigue creciendo su cartera empresarial : compró el 25% de las acciones de la Unión Deportiva Almería.
La inversión se realizó a través de CR7 Sports Investments, una filial recién creada de su compañía CR7 S.A., y forma parte del consorcio propietario liderado por el grupo saudí SMC Group, bajo la presidencia de Mohamed Al Khereiji.
Cristiano Ronaldo compró parte del Almería
El anuncio oficial del club y Cristinano Ronaldo confirma que se trató de una “inversión estratégica” que refleja la ambición del cinco veces Balón de Oro por contribuir al fútbol más allá de las canchas. “Desde hace mucho tiempo, mi ambición ha sido contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club”, declaró Ronaldo en el comunicado oficial.
Por su parte, el presidente Mohamed Al Khereiji expresó: “Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera”.
Esta operación marca el ingreso de Ronaldo en la propiedad de un club europeo, específicamente en la Liga Hypermotion (Segunda División española), donde la UD Almería ocupa actualmente la tercera posición en la tabla, luchando por el ascenso directo a Primera División. El equipo, que descendió de LaLiga en la temporada 2023-2024 tras una campaña complicada (19° lugar con solo 21 puntos), busca regresar a la élite con este respaldo.
Fundada el 26 de julio de 1989 como Almería Club de Fútbol (adoptando el nombre actual en 2001), la UD Almería es un club relativamente joven en el fútbol español. Sus principales éxitos incluyen dos ascensos a Primera División: en 2006-2007 (como segundo clasificado bajo Unai Emery) y en 2012-2013 (vía playoffs).
En su mejor etapa en la élite, alcanzó el 8° lugar en la temporada 2007-2008. Actualmente juega en el UD Almería Stadium (capacidad aproximada de 18,331 espectadores tras remodelaciones). El club ha sido adquirido recientemente por inversores saudíes, lo que impulsó su expansión internacional.
Los negocios de Cristiano Ronaldo
Con una fortuna estimada en alrededor de $1.4 mil millones de dólares al 26 de febrero de 2026 (según rankings como Bloomberg Billionaires Index y reportes financieros), Ronaldo se convirtió en el primer futbolista activo en alcanzar el estatus de multimillonario. Sus ingresos provienen de salarios récord (incluyendo su contrato con Al-Nassr), acuerdos vitalicios con Nike, la marca CR7 (hoteles, ropa, fragancias), patrocinios y negocios diversos.
A sus 41 años, el portugués Cristiano Ronaldo ha creado una red de negocios que va desde hoteles de lujo hasta clubes deportivos, pasando por moda y servicios de salud, consolidándose como uno de los deportistas más influyentes también fuera del campo.
La columna vertebral de su imperio es la marca CR7, bajo la cual Ronaldo ha desarrollado múltiples líneas comerciales. La aventura empezó con ropa y accesorios, pero con el paso del tiempo se ha diversificado en sectores totalmente distintos.
Los hoteles de Cristiano Ronaldo
Uno de los pilares más visibles de este proyecto es Pestana CR7 Hotels, una cadena de hoteles lifestyle creada en alianza con el grupo hotelero Pestana. Esta marca cuenta con propiedades en ciudades clave como Funchal (Madeira), Lisboa, Madrid, Marrakech y Nueva York, cada una diseñada con un enfoque moderno que combina lujo, estilo y elementos deportivos. La idea, según la estrategia del propio Ronaldo, es que los hoteles sean puntos de encuentro para viajeros jóvenes y aficionados al deporte que buscan una experiencia única.
Los gimnasios de CR7
Los negocios de CR7 también llegan al mundo del fitness. En sociedad con la franquicia estadounidense Crunch Fitness, Ronaldo lanzó CR7 Crunch Fitness, una cadena de gimnasios que aplica su filosofía de entrenamiento y bienestar. Estos centros —con varias ubicaciones en España y Portugal— ofrecen desde equipos de última generación hasta clases y planes personalizados, con la intención de expandirse aún más en Europa y otras regiones.
Los negocios de Cristiano Ronaldo en la industria de la moda y la belleza
En el terreno de la moda, la marca CR7 incluye líneas de ropa interior, denim, calzado y otras prendas bajo licencia con fabricantes especializados. Además, la incursión en fragancias ha sido un éxito notable: la línea CR7 Fragrances, desarrollada con socios internacionales, se comercializa en numerosos países y ha consolidado a Ronaldo no solo como atleta sino como referente del lifestyle global.
La diversificación continúa en la salud y el cuidado personal con la participación de Ronaldo en Insparya Medical Clinics, una cadena de clínicas especializadas en tratamientos capilares y servicios de estética avanzados. A través de esta empresa, que opera principalmente en España y Portugal, el futbolista combina su interés por el bienestar con un modelo de negocio de alto crecimiento.
Además, el portugués mantiene inversiones en compañías de deportes, tecnología y bienes raíces, aunque la mayoría se canalizan bajo la marca CR7 o en sociedades estratégicas con socios clave.