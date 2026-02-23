Rafael Amaya , conocido por su papel de Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos, protagonizará una nueva serie basada en la vida de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sin embargo, el proyecto tendrá un enfoque poco habitual: la historia será contada desde la perspectiva de su esposa, Emma Coronel.
Rafael Amaya protagonizará y producirá serie sobre “El Chapo” Guzmán respaldada por Emma Coronel
Rafael Amaya protagonizará y producirá serie sobre ‘El Chapo’ Guzmán
El proyecto está actualmente en desarrollo y será protagonizado por Rafael Amaya junto con Emma Coronel y su socia Maritza Ramos bajo la compañía Amaya Productions, en colaboración con la productora Zero Gravity Management.
A diferencia de otras producciones centradas en el narcotraficante sinaloense, esta propuesta busca explorar la experiencia personal de Coronel, abordando su relación con Guzmán y las consecuencias legales, familiares y emocionales que marcaron sus vidas.
Además de interpretar a Guzmán, Amaya participará como productor ejecutivo, lo que representa un paso importante en su carrera al involucrarse directamente en la construcción creativa del proyecto. El equipo aún trabaja en la búsqueda de un guionista que desarrolle el libreto del drama, concebido como una historia de ficción inspirada en hechos reales.
La serie busca una mirada distinta sobre El Chapo
En declaraciones para Deadline, Emma Coronel explicó por qué eligió a Rafael Amaya para interpretar el papel principal: “A mi esposo le gustó el trabajo de Rafael en El Señor de los Cielos y sé que estaría encantado de verlo interpretarlo en este proyecto”, aseguró.
Aunque Guzmán no participa directamente en la producción, se prevé que su figura sea retratada con profundidad dramática. La capacidad del actor sonorense para trabajar acentos regionales, incluido el sinaloense, habría sido un factor clave en su selección.
La participación de Coronel irá más allá de su labor como productora, ya que también tendrá voz en decisiones importantes como el proceso de casting. Esto cobra relevancia luego de que, en distintas ocasiones, manifestara su desacuerdo con representaciones anteriores del capo en cine y televisión, es por eso que ahora quiere que desde su enfoque ofrecer una narrativa distinta a las biografías tradicionales sobre su esposo.