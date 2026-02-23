Rafael Amaya protagonizará y producirá serie sobre “El Chapo” Guzmán respaldada por Emma Coronel

Rafael Amaya protagonizará y producirá serie sobre ‘El Chapo’ Guzmán

El proyecto está actualmente en desarrollo y será protagonizado por Rafael Amaya junto con Emma Coronel y su socia Maritza Ramos bajo la compañía Amaya Productions, en colaboración con la productora Zero Gravity Management.

Rafael Amaya. (Telemundo.)

A diferencia de otras producciones centradas en el narcotraficante sinaloense, esta propuesta busca explorar la experiencia personal de Coronel, abordando su relación con Guzmán y las consecuencias legales, familiares y emocionales que marcaron sus vidas.

Rafael Amaya y EL Chapo Guzmán (Agencia México)

Además de interpretar a Guzmán, Amaya participará como productor ejecutivo, lo que representa un paso importante en su carrera al involucrarse directamente en la construcción creativa del proyecto. El equipo aún trabaja en la búsqueda de un guionista que desarrolle el libreto del drama, concebido como una historia de ficción inspirada en hechos reales.