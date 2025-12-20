La foto viral de Cristiano Ronaldo que demuestra que el tiempo no pasa para su físico

Cristiano Ronaldo, el astro del Al-Nassr, compartió en su cuenta de Instagram una foto tomada justo después de una sesión de sauna, con la simple frase “After sauna".

En la imagen, el futbolista aparece sólo con su ropa interior de la marca CR7 y sandalias, luciendo un físico extremadamente definido que ha generado admiración y sorpresa en todo el mundo.

La publicación se viralizó rápidamente y, hasta el momento, ha acumulado más de 13 millones de “me gusta” en cuestión de horas, además de miles de comentarios elogiando su musculatura, su disciplina y su estado atlético a los casi 41 años que cumplirá en febrero de 2026.

Para muchos seguidores, la foto es una prueba más de que el futbolista ha logrado desafiar el paso del tiempo gracias a su dedicación inquebrantable al entrenamiento.