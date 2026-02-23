Valentino Lanús habla de su lucha contra el cáncer y revela por qué se alejó de la televisión

Valentino Lanús prioriza ahora su bienestar

El proceso de enfrentar el cáncer también influyó en la decisión de Valentino Lanús de alejarse del medio artístico, pese a haber protagonizado varias telenovelas. Para el actor, retirarse fue una elección necesaria que le permitió priorizar su bienestar personal y dedicar más tiempo a su familia.

Valentino Lanús (Medios y Media/Getty Images)

“Delicioso, la verdad. Qué bueno que ya me escapé. ¿No? Tú sigues trabajando, ¿tú también?, muchísimo. Sí, yo sí me les escapé, yo ahora estoy en otra historia completamente y muy feliz también y enfocado en ser papá también”, aseguró.

Incluso, confesó que no extraña su trabajo como actor. “Eh, no, a ellas sí. Pero no, la verdad, pues estoy muy feliz”. Tras su declaración, Sara Maldonado intervino en la entrevista: “Solo a nosotras, nos lo dijo ahorita ahí”, bromeó, dejando ver la complicidad entre los excompañeras de reparto.

Lanús también habló sobre el giro que dio su vida después de la enfermedad y cómo cambió por completo su manera de entender el éxito y la felicidad: “La verdad que lo disfruté muchísimo, pero descubrí algo más fascinante, mi vida es fascinante hoy por hoy, más de lo que pudiera imaginar. Entonces, sí, fue un cambio radical, pero fue un cambio que llenó mi vida de muchas cosas fantásticas, extraordinarias. Y respeto y amo y qué padre. Y si hubiera proyectos bonitos también diría ‘Lo hago’, pero todo lo que leo, digo: 'No, paso’”.

Hoy, lejos de los foros de televisión y enfocado en su vida personal, Valentino Lanús asegura que vive una etapa más tranquila y plena, con buena salud y prioridades muy distintas a las de antes.