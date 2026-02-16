Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel: Así fue su romántico primer San Valentín

Andrea Legarreta celebra San Valentín en pareja

Hace poco más de un mes, Andrea Legarreta confirmó que se dio una nueva oportunidad en el amor Luis Carlos Origel, colaborador del programa Hoy, con quien mantenía una amistad de más de diez años y sobre quien ya circulaban rumores de romance en meses recientes, a tres años de haber anunciado su separación de Erik Rubín.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel (Instagram)

Ahora que la relación ya se hizo pública, la conductora compartió nuevas fotos en pareja con las que celebró su primer Día de San Valentín juntos: "Nuestra vida, nuestros instantes. Así un día a la vez. Tu y yo", escribió Andrea en su perfil de Instagram. Un mensaje que Luis Carlos comentó: "Así tú y yo".

Andrea intercaló las fotografía junto a su novio, con otras imágenes que contenían un texto del escritor español Cristian Llorens: "La vida es ahora. Es no dejar nada para después. Es reír, llorar, sanar, reconstruir, crear, crecer, coincidir, conectar, empatizar y compartir”, dice en la primera parte del texto.

“Es sentir, soñar, decir, demostrar, confiar, conocer, viajar, placer y descubrir. Es abrazar, mirar, besar, disfrutar y querer. Pero, por encima de todo, la vida es vivir", Así que hazlo lo más feliz que puedas. Y hazlo ya. Y siempre”, concluye el mensaje.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel (Instagram)

Seguido del fragmento de La vida es ahora, del autor español, Andrea Legarreta incluyó tres románticas fotos de su primer San Valentín con Juan Carlos Origel, entre ellas una imagen más con el texto: “Eres una vez en la vida”.

Antes de cerrar su publicación con una foto en la que Juan Carlos la abraza tiernamente, Andrea compartió una imagen más con el texto: “Vive la vida intensamente. No dejes de soñar, de querer, de emocionar e ilusionarte por todo lo que ponga tu alma ardiendo y tu corazón llenito. O vives con intensidad la vida o estás perdiendo”.