Ex de Zayn Malik confiesa que él la buscó después de terminar con Gigi Hadid

Zayn Malik y Perrie Edwards comenzaron su relación en 2011, cuando ambos eran parte de dos de las bandas pop más exitosas del momento: One Direction y Little Mix. Su romance se volvió rápidamente asediado por la prensa y los fans, especialmente después de comprometerse en 2013. Sin embargo, ambos terminaron en 2015, de forma abrupta y bajo el constante escrutinio mediático.

10 años después, en una entrevista para el podcast We Need to Talk, Perrie reveló detalles íntimos sobre lo que vivió durante y después de su relación con Malik.

Al inició de la plática, Pierre confesó que la relación que tenía con el cantante se dio de forma instantánea, en parte porque compartían experiencias similares: fama repentina, giras, agendas apretadas y el escrutinio de los medios.

Sin embargo, esa misma exposición fue lo que llevó a la pareja a tomar la decisión de mantener su relación lo más alejada posible del ojo público. Aunque eran una de las parejas más comentadas del pop británico, hicieron todo lo posible por preservar su intimidad.

Zayn Malik y Pierre Edwards terminaron su relación en 2015. (Disney/Shutterstock)

Perrie explicó: "Creo que en parte mantuvimos todo en privado porque nos gustaba tener algo privado en general. Todo lo demás estaba simplemente organizado. Creo que no queríamos... Me dio pena por las chicas porque se habló mucho de él. Fue el comienzo de nuestras carreras".

Por otro lado, cuando la relación terminó en 2015, la británica confesó que atravesar la ruptura bajo el escrutinio constante del ojo público fue una experiencia profundamente incómoda y dolorosa. La artista describió ese momento como “mortificante”, ya que no solo lidiaba con una separación personal, sino también con la presión mediática y la opinión pública sobre su vida privada.Recordó sentirse profundamente avergonzada, como si todos estuvieran opinando sobre su vida en el momento en que ella más sufría:

"Era demasiado. Estaba por todas partes. Me seguía como un mal olor... Me sentí avergonzada. Me sentí rara. Muy triste. Pasar por todas estas emociones y pasar por ello con todos mirándome fijamente fue mortificante".

Zayn Malik tuvo conversación íntima con mujer en TikTok. (Getty Images)

Pierre también reflexionó sobre cómo idealizó la relación en su momento. Si bien en un inicio pensó que todo fluía naturalmente por tener edades y carreras similares, con el tiempo se dio cuenta de que aquello que consideraba normal, en realidad no lo era.

Sin entrar en detalles, Perrie dejó entrever que la relación era "tóxica", pero nunca supo identificarlo en su momento: “Yo pensaba: ‘bueno, esto es lo normal’, pero ahora me doy cuenta de que no lo era”.

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando Pierre relató que, años después de su separación, Zayn volvió a buscarla. Según dijo, el contacto ocurrió en 2018, justo después de que él terminara su relación con la modelo Gigi Hadid. En ese entonces, Perrie ya estaba iniciando su historia con el futbolista Alex Oxlade-Chamberlain, quien actualmente es su pareja y papá de su hijo.

"Me sentí un poco incómoda. Recuerdo que sudaba y entraba en pánico, pensando: 'Tengo que decirle (a Alex) que he hablado con él'. Él me dijo: 'Vale, bueno, te agradezco mucho que me lo hayas dicho, gracias por avisarme. No pasa nada y espero que no te vuelva a contactar'", recordó.